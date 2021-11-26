https://ria.ru/20211126/shkola-1760870995.html

В Липецкой области открыли новую школу с аграрным классом

В Липецкой области открыли новую школу с аграрным классом - РИА Новости, 26.11.2021

В Липецкой области открыли новую школу с аграрным классом

В селе Большой Хомутец Добровского района Липецкой области сдали в эксплуатацию новую школу, которая стала первой социальной стройкой такого масштаба в районе... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:34

2021-11-26T13:34

2021-11-26T13:34

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 ноя – РИА Новости. В селе Большой Хомутец Добровского района Липецкой области сдали в эксплуатацию новую школу, которая стала первой социальной стройкой такого масштаба в районе за последние десять лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, новая школа рассчитана на 264 учащихся. Первых учеников она примет уже на следующей неделе. Средства на строительство школы выделены в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Общая стоимость объекта составила около 400 миллионов рублей, из которых 70 миллионов было потрачено на закупку мебели и оборудования.В школе разместились цифровые лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир. Для занятий спортом в здании есть спортзал, на пришкольной территории – большая спортивная площадка, закуплен спортинвентарь.Одна из главных особенностей школы – аграрный класс. Более того, у детей, выбравших профессию сельскохозяйственного профиля, будет возможность ещё в школе определиться с местом работы. Для этого подписано трёхстороннее соглашение между школой, Чаплыгинским аграрным колледжем и работодателями агропромышленной сферы о совместной профориентационной работе.Он также добавил, что молодое поколение должно понимать, что современное сельское хозяйство – высокооплачиваемая сфера, технологичная и инновационная. Тогда люди останутся в родной местности и будут её развивать.

https://ria.ru/20211117/obrazovanie-1759495950.html

липецкая область

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общество, липецкая область, игорь артамонов