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Липецкая область
https://ria.ru/20211126/shkola-1760870995.html
В Липецкой области открыли новую школу с аграрным классом
В Липецкой области открыли новую школу с аграрным классом - РИА Новости, 26.11.2021
В Липецкой области открыли новую школу с аграрным классом
В селе Большой Хомутец Добровского района Липецкой области сдали в эксплуатацию новую школу, которая стала первой социальной стройкой такого масштаба в районе... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:34
2021-11-26T13:34
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 ноя – РИА Новости. В селе Большой Хомутец Добровского района Липецкой области сдали в эксплуатацию новую школу, которая стала первой социальной стройкой такого масштаба в районе за последние десять лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, новая школа рассчитана на 264 учащихся. Первых учеников она примет уже на следующей неделе. Средства на строительство школы выделены в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Общая стоимость объекта составила около 400 миллионов рублей, из которых 70 миллионов было потрачено на закупку мебели и оборудования.В школе разместились цифровые лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир. Для занятий спортом в здании есть спортзал, на пришкольной территории – большая спортивная площадка, закуплен спортинвентарь.Одна из главных особенностей школы – аграрный класс. Более того, у детей, выбравших профессию сельскохозяйственного профиля, будет возможность ещё в школе определиться с местом работы. Для этого подписано трёхстороннее соглашение между школой, Чаплыгинским аграрным колледжем и работодателями агропромышленной сферы о совместной профориентационной работе.Он также добавил, что молодое поколение должно понимать, что современное сельское хозяйство – высокооплачиваемая сфера, технологичная и инновационная. Тогда люди останутся в родной местности и будут её развивать.
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общество, липецкая область, игорь артамонов
13:34 26.11.2021
 

В Липецкой области открыли новую школу с аграрным классом

© Фото : Пресс-служба Администрации Липецкой областиВ Липецкой области открыли новую школу с аграрным классом
В Липецкой области открыли новую школу с аграрным классом - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Пресс-служба Администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 26 ноя – РИА Новости. В селе Большой Хомутец Добровского района Липецкой области сдали в эксплуатацию новую школу, которая стала первой социальной стройкой такого масштаба в районе за последние десять лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, новая школа рассчитана на 264 учащихся. Первых учеников она примет уже на следующей неделе. Средства на строительство школы выделены в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Общая стоимость объекта составила около 400 миллионов рублей, из которых 70 миллионов было потрачено на закупку мебели и оборудования.
"Думаю, что на сегодняшний день это лучшая сельская школа в регионе. Здесь продумана каждая деталь, кабинеты хорошо оборудованы. Очень важно, что при проектировании учитывалось мнение местных жителей, надеюсь, они довольны", – сказал Артамонов.
В школе разместились цифровые лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир. Для занятий спортом в здании есть спортзал, на пришкольной территории – большая спортивная площадка, закуплен спортинвентарь.
Одна из главных особенностей школы – аграрный класс. Более того, у детей, выбравших профессию сельскохозяйственного профиля, будет возможность ещё в школе определиться с местом работы. Для этого подписано трёхстороннее соглашение между школой, Чаплыгинским аграрным колледжем и работодателями агропромышленной сферы о совместной профориентационной работе.
"Это очень хороший проект. Такие классы должны открываться и в других сельских школах. Мы будем просить наших успешных аграриев посещать учебные заведения, встречаться с детьми и рассказывать о перспективах работы в данной отрасли", – отметил глава региона.
Он также добавил, что молодое поколение должно понимать, что современное сельское хозяйство – высокооплачиваемая сфера, технологичная и инновационная. Тогда люди останутся в родной местности и будут её развивать.
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