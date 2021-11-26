https://ria.ru/20211126/shkola-1760832184.html

В школе Москвы начали служебное расследование после драки второклассников

В школе Москвы начали служебное расследование после драки второклассников - РИА Новости, 26.11.2021

В школе Москвы начали служебное расследование после драки второклассников

Служебное расследование начали в московской школе после драки второклассников, один ребенок получил ушиб головы, сообщила РИА Новости директор школы №656 имени... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:24

2021-11-26T10:24

2021-11-26T10:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Служебное расследование начали в московской школе после драки второклассников, один ребенок получил ушиб головы, сообщила РИА Новости директор школы №656 имени А.С. Макаренко Анастасия Минигалина.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что учащемуся второго класса одной из московских школ одноклассник проломил череп. Сообщалось, что учитель скрыла информацию о случившемся от родителей пострадавшего ребенка."По факту произошедшего инцидента между двумя второклассниками в настоящий момент в образовательной организации проводится служебное расследование. Администрация школы находится на связи с родителями пострадавшего ребенка. По словам мамы, у ребенка ушиб головы, перелома нет", - рассказала Минигалина.Директор добавила, что пострадавший ребёнок находится дома, в ближайшее время вернется к занятиям."Также отмечу, что претензий со стороны родителей к администрации школы нет", - сказала она.

https://ria.ru/20211125/shkolnitsa-1760796109.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва