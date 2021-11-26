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https://ria.ru/20211126/shakhtery-1760898510.html
Заместитель генпрокурора провел прием горняков после ЧП на шахте Кузбасса
Заместитель генпрокурора провел прием горняков после ЧП на шахте Кузбасса - РИА Новости, 26.11.2021
Заместитель генпрокурора провел прием горняков после ЧП на шахте Кузбасса
Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин заявил, что после аварии в шахте "Листвяжная" провел прием шахтеров Кемеровской области, услышал от них о "ряде... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:12
2021-11-26T15:29
происшествия
кемеровская область
белово
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
жкх
дмитрий демешин
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин заявил, что после аварии в шахте "Листвяжная" провел прием шахтеров Кемеровской области, услышал от них о "ряде нареканий" - все проблемные вопросы будут разобраны .Демешин рассказал журналистам, что вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым провел прием шахтеров и горнорабочих из разных шахт региона."Основные вопросы, которые интересовали нас и которые интересовали людей, горняков, это вопросы промышленной безопасности на других объектах", - рассказал Демешин."Выражены были ряд нареканий, претензий. Но я откровенно скажу, что они не носят характер кардинальных, которые повлекли бы сейчас приостановки опасных промышленных объектов. Каждое из замечаний горняков, шахтеров, членов их семей мы отработаем. Отработает и правительство Кемеровской области, отработают прокуроры, органы контроля. Наша главная задача - не допустить в дальнейшем и на Кузбассе, и в стране", - добавил он.Демешин уточнил, что людей принимали вживую, в том числе и членов семей погибших. "И по ВКС [видеоконференцсвязи] обзванивали разные города Кузбасса, предлагали горнякам высказать свои позиции, высказать нарекания и к местным властям, и к администрациям конкретных шахт", - добавил он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
https://ria.ru/20211126/shakhta-1760894457.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, белово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), жкх, дмитрий демешин, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
15:12 26.11.2021 (обновлено: 15:29 26.11.2021)
 
Заместитель генпрокурора провел прием горняков после ЧП на шахте Кузбасса

Заместитель генпрокурора Демешин провел прием горняков после ЧП в шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин
Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин заявил, что после аварии в шахте "Листвяжная" провел прием шахтеров Кемеровской области, услышал от них о "ряде нареканий" - все проблемные вопросы будут разобраны .
Демешин рассказал журналистам, что вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым провел прием шахтеров и горнорабочих из разных шахт региона.
"Основные вопросы, которые интересовали нас и которые интересовали людей, горняков, это вопросы промышленной безопасности на других объектах", - рассказал Демешин.
"Выражены были ряд нареканий, претензий. Но я откровенно скажу, что они не носят характер кардинальных, которые повлекли бы сейчас приостановки опасных промышленных объектов. Каждое из замечаний горняков, шахтеров, членов их семей мы отработаем. Отработает и правительство Кемеровской области, отработают прокуроры, органы контроля. Наша главная задача - не допустить в дальнейшем и на Кузбассе, и в стране", - добавил он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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В Кремле прокомментировали спасательную операцию на шахте в Кузбассе
Демешин уточнил, что людей принимали вживую, в том числе и членов семей погибших. "И по ВКС [видеоконференцсвязи] обзванивали разные города Кузбасса, предлагали горнякам высказать свои позиции, высказать нарекания и к местным властям, и к администрациям конкретных шахт", - добавил он.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ЖКХДмитрий ДемешинРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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