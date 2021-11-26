https://ria.ru/20211126/shakhtery-1760898510.html

Заместитель генпрокурора провел прием горняков после ЧП на шахте Кузбасса

Заместитель генпрокурора провел прием горняков после ЧП на шахте Кузбасса - РИА Новости, 26.11.2021

Заместитель генпрокурора провел прием горняков после ЧП на шахте Кузбасса

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин заявил, что после аварии в шахте "Листвяжная" провел прием шахтеров Кемеровской области, услышал от них о "ряде... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:12

2021-11-26T15:12

2021-11-26T15:29

происшествия

кемеровская область

белово

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

жкх

дмитрий демешин

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин заявил, что после аварии в шахте "Листвяжная" провел прием шахтеров Кемеровской области, услышал от них о "ряде нареканий" - все проблемные вопросы будут разобраны .Демешин рассказал журналистам, что вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым провел прием шахтеров и горнорабочих из разных шахт региона."Основные вопросы, которые интересовали нас и которые интересовали людей, горняков, это вопросы промышленной безопасности на других объектах", - рассказал Демешин."Выражены были ряд нареканий, претензий. Но я откровенно скажу, что они не носят характер кардинальных, которые повлекли бы сейчас приостановки опасных промышленных объектов. Каждое из замечаний горняков, шахтеров, членов их семей мы отработаем. Отработает и правительство Кемеровской области, отработают прокуроры, органы контроля. Наша главная задача - не допустить в дальнейшем и на Кузбассе, и в стране", - добавил он.Демешин уточнил, что людей принимали вживую, в том числе и членов семей погибших. "И по ВКС [видеоконференцсвязи] обзванивали разные города Кузбасса, предлагали горнякам высказать свои позиции, высказать нарекания и к местным властям, и к администрациям конкретных шахт", - добавил он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760894457.html

кемеровская область

белово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), жкх, дмитрий демешин, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе