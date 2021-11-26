https://ria.ru/20211126/shakhta-1760822493.html

В России могут ужесточить требования к промбезопасности после ЧП в Кузбассе

В России могут ужесточить требования к промбезопасности после ЧП в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

В России могут ужесточить требования к промбезопасности после ЧП в Кузбассе

Минэнерго России допускает возможность ужесточения требований к промышленной безопасности после аварии на угольной шахте в Кузбассе, но конкретика будет по... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:15

2021-11-26T09:15

2021-11-26T09:29

николай шульгинов

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дмитрий демешин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Минэнерго России допускает возможность ужесточения требований к промышленной безопасности после аварии на угольной шахте в Кузбассе, но конкретика будет по результатам расследования, сказал журналистам министр энергетики Николай Шульгинов."В целом - да, но все это будет определяться расследованием, которое проведут, чтобы понимать, были ли нарушения, эти нарушения связаны с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать. Это определится уже по результатам работы комиссии по расследованию этой трагедии", - ответил Шульгинов на вопрос о том, нужно ли ужесточить требования к промбезопасности в части подземной добычи угля.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана, сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760817163.html

кемеровская область

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николай шульгинов, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дмитрий демешин