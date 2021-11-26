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В России могут ужесточить требования к промбезопасности после ЧП в Кузбассе
В России могут ужесточить требования к промбезопасности после ЧП в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021
В России могут ужесточить требования к промбезопасности после ЧП в Кузбассе
Минэнерго России допускает возможность ужесточения требований к промышленной безопасности после аварии на угольной шахте в Кузбассе, но конкретика будет по... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:15
2021-11-26T09:29
николай шульгинов
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дмитрий демешин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Минэнерго России допускает возможность ужесточения требований к промышленной безопасности после аварии на угольной шахте в Кузбассе, но конкретика будет по результатам расследования, сказал журналистам министр энергетики Николай Шульгинов."В целом - да, но все это будет определяться расследованием, которое проведут, чтобы понимать, были ли нарушения, эти нарушения связаны с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать. Это определится уже по результатам работы комиссии по расследованию этой трагедии", - ответил Шульгинов на вопрос о том, нужно ли ужесточить требования к промбезопасности в части подземной добычи угля.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана, сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
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николай шульгинов, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дмитрий демешин
09:15 26.11.2021 (обновлено: 09:29 26.11.2021)
 
В России могут ужесточить требования к промбезопасности после ЧП в Кузбассе

Шульгинов допустил возможность ужесточения требований к промбезопасности после ЧП на шахте

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ выходит через КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
Сотрудник МЧС РФ выходит через КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Минэнерго России допускает возможность ужесточения требований к промышленной безопасности после аварии на угольной шахте в Кузбассе, но конкретика будет по результатам расследования, сказал журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
"В целом - да, но все это будет определяться расследованием, которое проведут, чтобы понимать, были ли нарушения, эти нарушения связаны с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать. Это определится уже по результатам работы комиссии по расследованию этой трагедии", - ответил Шульгинов на вопрос о том, нужно ли ужесточить требования к промбезопасности в части подземной добычи угля.
"Всегда после таких трагедий возможен пересмотр нормативных требований", - добавил министр.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана, сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
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Николай ШульгиновАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеКемеровская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дмитрий Демешин
 
 
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