Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211126/semya-1760832007.html
В Москве число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет
В Москве число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет
Число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза за 10 лет благодаря мерам социальной поддержки, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:22
2021-11-26T10:22
общество
москва
анастасия ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194347_0:103:2727:1637_1920x0_80_0_0_e29ca103bd24d6cb8f6fc1ddde6dd09b.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза за 10 лет благодаря мерам социальной поддержки, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Благодаря комплексной работе правительства Москвы в рамках социальной политики растет и количество многодетных семей - за последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза. На ноябрь 2021 года в Москве проживают почти 188 тысяч семей, в которых воспитываются более 466 тысяч детей. В столице выстроена целостная система поддержки женщин с детьми. Важно, чтобы женщина чувствовала поддержку со стороны государства, общества и была уверена, что в сложной ситуации она может рассчитывать на помощь", - рассказала заммэра.По ее словам, за последние годы возможности города в вопросах поддержки женщин с детьми значительно расширились. Оказание помощи предполагает сопровождение в виде материальных выплат, компенсаций, льгот, комплекса программ и проектов, направленных на поддержку семьи и детства, а также психологическую помощь и содействие в построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него."В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%", - отметила Ракова.
https://ria.ru/20211125/mnogodetnye-1760783434.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194347_0:0:2727:2046_1920x0_80_0_0_519b5de857c66aeb9e3d216a85ff090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, анастасия ракова
10:22 26.11.2021
 
В Москве число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет

Заммэра Ракова: число многодетных семей в Москве увеличилось в 2,5 раза за десять лет

© Depositphotos / VitalinkaМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / Vitalinka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза за 10 лет благодаря мерам социальной поддержки, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Благодаря комплексной работе правительства Москвы в рамках социальной политики растет и количество многодетных семей - за последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза. На ноябрь 2021 года в Москве проживают почти 188 тысяч семей, в которых воспитываются более 466 тысяч детей. В столице выстроена целостная система поддержки женщин с детьми. Важно, чтобы женщина чувствовала поддержку со стороны государства, общества и была уверена, что в сложной ситуации она может рассчитывать на помощь", - рассказала заммэра.
По ее словам, за последние годы возможности города в вопросах поддержки женщин с детьми значительно расширились. Оказание помощи предполагает сопровождение в виде материальных выплат, компенсаций, льгот, комплекса программ и проектов, направленных на поддержку семьи и детства, а также психологическую помощь и содействие в построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него.
"В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%", - отметила Ракова.
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 19:21Новости Подмосковья
Воробьев: число многодетных семей в Подмосковье увеличилось втрое за 9 лет
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17В России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусом
11:14В России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19
11:13В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19
11:13Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайге
11:12В Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом
11:06Расследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
11:02Аэрофлот готовится к введению QR-кодов
11:01Борт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажирки
10:58В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти
10:58В Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахте
10:54В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
10:51В "Листвяжной" нашли живого шахтера
10:49Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
10:47Семьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСС
10:47Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно
10:42Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
10:41ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
10:39В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населения
10:36Алиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и Пашиняном
10:33Результаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям
Лента новостейМолния
В России выявили 34 690 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 пациентов с COVID-19В России за сутки выписали 36 145 человек после COVID-19Раненный медведем охотник почти три недели ждал помощи в красноярской тайгеВ Москве выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусомРасследованием ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СКАэрофлот готовится к введению QR-кодовБорт, летевший в Узбекистан, сел в Стригино из-за родов у пассажиркиВ Киргизии пресекли попытку насильственного захвата властиВ Кузбассе четыре человека попали в реанимацию после ЧП на шахтеВ КЧР ликвидировали боевиков, готовивших терактыВ "Листвяжной" нашли живого шахтераСобянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикальноСемьи погибших на шахте в Кузбассе получат по миллиону рублей от ФСССобянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможноСобянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годыЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19В Узбекистане начали использовать "Спутник Лайт" для вакцинации населенияАлиев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и ПашиняномРезультаты расследования о "дырке" в "Союзе" направили правоохранителям