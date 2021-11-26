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В Москве число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет
В Москве число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет
Число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза за 10 лет благодаря мерам социальной поддержки, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:22
2021-11-26T10:22
2021-11-26T10:22
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза за 10 лет благодаря мерам социальной поддержки, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Благодаря комплексной работе правительства Москвы в рамках социальной политики растет и количество многодетных семей - за последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза. На ноябрь 2021 года в Москве проживают почти 188 тысяч семей, в которых воспитываются более 466 тысяч детей. В столице выстроена целостная система поддержки женщин с детьми. Важно, чтобы женщина чувствовала поддержку со стороны государства, общества и была уверена, что в сложной ситуации она может рассчитывать на помощь", - рассказала заммэра.По ее словам, за последние годы возможности города в вопросах поддержки женщин с детьми значительно расширились. Оказание помощи предполагает сопровождение в виде материальных выплат, компенсаций, льгот, комплекса программ и проектов, направленных на поддержку семьи и детства, а также психологическую помощь и содействие в построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него."В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%", - отметила Ракова.
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общество, москва, анастасия ракова
В Москве число многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет
Заммэра Ракова: число многодетных семей в Москве увеличилось в 2,5 раза за десять лет
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза за 10 лет благодаря мерам социальной поддержки, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Благодаря комплексной работе правительства Москвы в рамках социальной политики растет и количество многодетных семей - за последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза. На ноябрь 2021 года в Москве проживают почти 188 тысяч семей, в которых воспитываются более 466 тысяч детей. В столице выстроена целостная система поддержки женщин с детьми. Важно, чтобы женщина чувствовала поддержку со стороны государства, общества и была уверена, что в сложной ситуации она может рассчитывать на помощь", - рассказала заммэра.
По ее словам, за последние годы возможности города в вопросах поддержки женщин с детьми значительно расширились. Оказание помощи предполагает сопровождение в виде материальных выплат, компенсаций, льгот, комплекса программ и проектов, направленных на поддержку семьи и детства, а также психологическую помощь и содействие в построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него.
"В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%", - отметила Ракова.