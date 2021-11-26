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Суд арестовал экс-главу отдела безопасности тюремной больницы Саратова

Суд арестовал экс-главу отдела безопасности тюремной больницы Саратова - РИА Новости, 26.11.2021

Суд арестовал экс-главу отдела безопасности тюремной больницы Саратова

Волжский районный суд Саратова в пятницу арестовал до 25 января 2022 года бывшего начальника отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:05

2021-11-26T18:05

2021-11-26T18:16

происшествия

саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 26 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова в пятницу арестовал до 25 января 2022 года бывшего начальника отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по области Сергея Мальцева, обвиняемого в организации сексуального насилия в учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Осенью ситуация в Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел."Мальцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 25 января 2022 года включительно", - сказала собеседница агентства.По данным суда, бывший начальник ОТБ-1 Павел Гаценко и его подчиненный Мальцев обвиняются по части 3 статьи 33 – пункту "а" части 2 статьи 132 УК РФ "Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц". Им грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее в пятницу суд отправил Гаценко до 25 января под стражу.После публикации видео о пытках Гаценко, Мальцев, а также замначальника больницы по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и начальник оперативного отдела Антон Бочков были уволены по отрицательным мотивам.

https://ria.ru/20211119/koloniya-1759740811.html

https://ria.ru/20211126/zhirinovskiy-1760939119.html

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происшествия, саратов, саратовская область, пытки, игорь краснов, россия