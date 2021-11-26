https://ria.ru/20211126/rozhdaemost-1760860576.html

Китай намерен поддержать рождаемость отпусками

Китай намерен поддержать рождаемость отпусками - РИА Новости, 26.11.2021

Китай намерен поддержать рождаемость отпусками

Китай намерен поддержать постоянно падающую с 2017 года рождаемость расширением срока существующих и введением новых отпусков, связанных с семейными делами. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:44

2021-11-26T12:44

2021-11-26T12:44

россия-китай: главное

шанхай

сычуань

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МОСКВА, 26 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен поддержать постоянно падающую с 2017 года рождаемость расширением срока существующих и введением новых отпусков, связанных с семейными делами.Так, Шанхай с 25 ноября официально расширил продолжительность оплачиваемого декретного отпуска на 30 дней. Молодым родителям так же начали ежегодно выдавать дополнительные 5 дней оплачиваемого отпуска для ухода за младенцем, пока тому не исполнится три года.В провинциях Цзянси, Сычуань и Гуйчжоу оплачиваемый отпуск по рождению ребенка стали выдавать молодым папашам: его продолжительность составляет 15 дней. Срок дополнительного ежегодного отпуска по уходу за младенцем – в два раза больше, чем в Шанхае - 10 дней. Рекорд по продолжительности последнего поставлен в провинции Шаньси - 15 дней в год.Провинция Гуандун пошла еще дальше, и выделила специальный "премиальный" дополнительный оплачиваемый отпуск для матерей, родивших третьего ребенка: продолжительность бонус-отпуска составляет 80 дней.

https://ria.ru/20210902/deti-1748356631.html

шанхай

сычуань

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шанхай, сычуань