https://ria.ru/20211126/reestr-1760979251.html
Минюст включил "Нобелевский призыв"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил "Нобелевский призыв"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 26.11.2021
Минюст включил "Нобелевский призыв"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв"*, общество было учреждено российскими физическими... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:05
2021-11-26T21:05
2021-11-26T21:26
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв"*, общество было учреждено российскими физическими лицами, ранее включенными в реестр, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ."В соответствии с распоряжением Минюста России от 26 ноября 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв"*. В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что организаторы общества - Вольтская Т. А., Клепиковская Е. Д., Сотников Д. В., Симонов Е. Аю, Сурначева Е. Д., Арапова Г. Ю. и другие - были ранее признаны иноагентами.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20211118/deputaty-1759714004.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_23a0feffa3e75f46ce5f64eef7ef60ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
21:05 26.11.2021 (обновлено: 21:26 26.11.2021)
Минюст включил "Нобелевский призыв"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил ООО "Нобелевский призыв"* в реестр СМИ-иноагентов
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв"*, общество было учреждено российскими физическими лицами, ранее включенными в реестр, сообщается на сайте
Министерства юстиции РФ.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 26 ноября 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв"*. В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что организаторы общества - Вольтская Т. А., Клепиковская Е. Д., Сотников Д. В., Симонов Е. Аю, Сурначева Е. Д., Арапова Г. Ю. и другие - были ранее признаны иноагентами.
* СМИ, выполняющее функции иноагента