https://ria.ru/20211126/reestr-1760979251.html

Минюст включил "Нобелевский призыв"* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст включил "Нобелевский призыв"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 26.11.2021

Минюст включил "Нобелевский призыв"* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв"*, общество было учреждено российскими физическими... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T21:05

2021-11-26T21:05

2021-11-26T21:26

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв"*, общество было учреждено российскими физическими лицами, ранее включенными в реестр, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ."В соответствии с распоряжением Минюста России от 26 ноября 2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв"*. В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что организаторы общества - Вольтская Т. А., Клепиковская Е. Д., Сотников Д. В., Симонов Е. Аю, Сурначева Е. Д., Арапова Г. Ю. и другие - были ранее признаны иноагентами.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20211118/deputaty-1759714004.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)