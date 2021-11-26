https://ria.ru/20211126/qr-kod-1760947754.html

В Карелии разрешили работу ночных клубов по QR-кодам

В Карелии разрешили работу ночных клубов по QR-кодам - РИА Новости, 26.11.2021

В Карелии разрешили работу ночных клубов по QR-кодам

Власти Карелии в рамках смягчения мер по коронавирусу разрешили работу ночных клубов и дискотек при наличии у этих заведения паспортов коллективного иммунитета, РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:11

2021-11-26T18:11

2021-11-26T18:41

республика карелия

распространение коронавируса

артур парфенчиков

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

qr-код

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757023752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d34a8e4ce2da88d4b8ca2893c872593f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Власти Карелии в рамках смягчения мер по коронавирусу разрешили работу ночных клубов и дискотек при наличии у этих заведения паспортов коллективного иммунитета, подтверждающих вакцинацию большинства сотрудников, а у посетителей – QR-кодов, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Разрешается работа ночных клубов, танцплощадок, проведение дискотек после 23 часов, если организация или индивидуальный предприниматель имеет паспорт коллективного иммунитета, а посетители – один из трех документов (QR-код, справка о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест)", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."С сегодняшнего дня разрешаем работу предприятий общепита в ночное время при условии, что у организации есть паспорт коллективного иммунитета… Естественно, для посетителей старше 18 лет сохраняется требование предоставлять QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест", - написал он.Как уточнил Парфенчиков, о смягчении ограничений по коронавирусу для заведений общепита его попросили представители бизнес-сообщества."В кафе и ресторанах, заинтересованных в посетителях, соблюдаются все требования эпидбезопасности. Чего не скажешь о тех случаях, когда организованный досуг уходит в тень. Поэтому тут все просто: вакцинировал персонал, обеспечил максимальную безопасность посетителям - пожалуйста, работай", - отметил глава Карелии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/minzdrav-1760906476.html

республика карелия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика карелия, артур парфенчиков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код