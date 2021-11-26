18:11 26.11.2021 (обновлено: 18:41 26.11.2021)
В Карелии разрешили работу ночных клубов по QR-кодам
Власти Карелии разрешили работу ночных клубов и дискотек по QR-кодам
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Власти Карелии в рамках смягчения мер по коронавирусу разрешили работу ночных клубов и дискотек при наличии у этих заведения паспортов коллективного иммунитета, подтверждающих вакцинацию большинства сотрудников, а у посетителей – QR-кодов, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"Разрешается работа ночных клубов, танцплощадок, проведение дискотек после 23 часов, если организация или индивидуальный предприниматель имеет паспорт коллективного иммунитета, а посетители – один из трех документов (QR-код, справка о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест)", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"С сегодняшнего дня разрешаем работу предприятий общепита в ночное время при условии, что у организации есть паспорт коллективного иммунитета… Естественно, для посетителей старше 18 лет сохраняется требование предоставлять QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом либо отрицательный ПЦР-тест", - написал он.
Как уточнил Парфенчиков, о смягчении ограничений по коронавирусу для заведений общепита его попросили представители бизнес-сообщества.
"В кафе и ресторанах, заинтересованных в посетителях, соблюдаются все требования эпидбезопасности. Чего не скажешь о тех случаях, когда организованный досуг уходит в тень. Поэтому тут все просто: вакцинировал персонал, обеспечил максимальную безопасность посетителям - пожалуйста, работай", - отметил глава Карелии.