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Голикову пригласили в Думу на обсуждение законопроекта о QR-кодах

Голикову пригласили в Думу на обсуждение законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 26.11.2021

Голикову пригласили в Думу на обсуждение законопроекта о QR-кодах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приглашена в Государственную Думу для обсуждения законопроектов о QR-кодах 14 декабря, заявил глава комитета Думы по... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:54

2021-11-26T14:54

2021-11-26T15:22

распространение коронавируса

общество

госдума рф

татьяна голикова

здоровье - общество

василий пискарев

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приглашена в Государственную Думу для обсуждения законопроектов о QR-кодах 14 декабря, заявил глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. "Мы ждем ее 14 декабря (Татьяну Голикову), возможно, других позовем", - сказал Пискарев журналистам.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок

https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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