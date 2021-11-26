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Голикову пригласили в Думу на обсуждение законопроекта о QR-кодах
Голикову пригласили в Думу на обсуждение законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 26.11.2021
Голикову пригласили в Думу на обсуждение законопроекта о QR-кодах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приглашена в Государственную Думу для обсуждения законопроектов о QR-кодах 14 декабря, заявил глава комитета Думы по... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:54
2021-11-26T14:54
2021-11-26T15:22
распространение коронавируса
общество
госдума рф
татьяна голикова
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василий пискарев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приглашена в Государственную Думу для обсуждения законопроектов о QR-кодах 14 декабря, заявил глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. "Мы ждем ее 14 декабря (Татьяну Голикову), возможно, других позовем", - сказал Пискарев журналистам.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок
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14:54 26.11.2021 (обновлено: 15:22 26.11.2021)
Голикову пригласили в Думу на обсуждение законопроекта о QR-кодах
Вице-премьера Голикову пригласили в Думу 14 декабря на обсуждение законопроекта о QR-кодах