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Путин попросил правительство помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров

Путин попросил правительство помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров - РИА Новости, 26.11.2021

Путин попросил правительство помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров

Президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания Совбеза РФ попросил федеральное правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T21:45

2021-11-26T21:45

2021-11-26T21:45

происшествия

кемеровская область

белово

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания Совбеза РФ попросил федеральное правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе."С Сергеем Евгеньевичем Цивилевым – губернатором – мы на постоянной связи. Докладывал и руководитель МЧС (врио министра Александр Чуприян). Я прошу правительство РФ, региональные органы власти сделать все, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших", - сказал Путин.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.

кемеровская область

белово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе