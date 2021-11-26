https://ria.ru/20211126/putin-1760984567.html
Путин попросил правительство помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров
Путин попросил правительство помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров - РИА Новости, 26.11.2021
Путин попросил правительство помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров
Президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания Совбеза РФ попросил федеральное правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:45
2021-11-26T21:45
2021-11-26T21:45
происшествия
кемеровская область
белово
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759805745_0:341:3036:2048_1920x0_80_0_0_640556f21a1f991af23b14c41e95edcb.jpg
СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания Совбеза РФ попросил федеральное правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе."С Сергеем Евгеньевичем Цивилевым – губернатором – мы на постоянной связи. Докладывал и руководитель МЧС (врио министра Александр Чуприян). Я прошу правительство РФ, региональные органы власти сделать все, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших", - сказал Путин.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.
кемеровская область
белово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759805745_0:220:2438:2048_1920x0_80_0_0_ecbd91980f8e2e35db3e3a6f3bade318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, белово, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Путин попросил правительство помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров
Президент России Путин попросил правительство помочь семьям погибших на шахте "Листвяжная"