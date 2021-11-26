https://ria.ru/20211126/putin-1760983956.html
Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ
Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ - РИА Новости, 26.11.2021
Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить сотрудничество со странами СНГ, с докладом выступит заместитель главы... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:40
2021-11-26T21:40
2021-11-26T21:40
в мире
дмитрий козак
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить сотрудничество со странами СНГ, с докладом выступит заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Как и планировали, мы подробнее поговорим о всем комплексе отношений с нашими ближайшими партнерами и соседями. Имеются в виду отношения со странами СНГ. В качестве докладчика у нас сегодня Дмитрий Николаевич Козак", - сказал Путин.Козак был назначен заместителем главы администрации президента РФ в январе 2020 года. Он курирует вопросы приграничного сотрудничества, межрегиональное сотрудничество со странами СНГ, включая украинское направление.
https://ria.ru/20211118/sng-1759678731.html
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в мире, дмитрий козак, владимир путин, снг, россия
Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ
Президент России Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ