https://ria.ru/20211126/putin-1760983956.html

Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ

Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ - РИА Новости, 26.11.2021

Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить сотрудничество со странами СНГ, с докладом выступит заместитель главы... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T21:40

2021-11-26T21:40

2021-11-26T21:40

в мире

дмитрий козак

владимир путин

снг

россия

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить сотрудничество со странами СНГ, с докладом выступит заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Как и планировали, мы подробнее поговорим о всем комплексе отношений с нашими ближайшими партнерами и соседями. Имеются в виду отношения со странами СНГ. В качестве докладчика у нас сегодня Дмитрий Николаевич Козак", - сказал Путин.Козак был назначен заместителем главы администрации президента РФ в январе 2020 года. Он курирует вопросы приграничного сотрудничества, межрегиональное сотрудничество со странами СНГ, включая украинское направление.

https://ria.ru/20211118/sng-1759678731.html

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в мире, дмитрий козак, владимир путин, снг, россия