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Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ
Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ - РИА Новости, 26.11.2021
Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить сотрудничество со странами СНГ, с докладом выступит заместитель главы... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:40
2021-11-26T21:40
в мире
дмитрий козак
владимир путин
снг
россия
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить сотрудничество со странами СНГ, с докладом выступит заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Как и планировали, мы подробнее поговорим о всем комплексе отношений с нашими ближайшими партнерами и соседями. Имеются в виду отношения со странами СНГ. В качестве докладчика у нас сегодня Дмитрий Николаевич Козак", - сказал Путин.Козак был назначен заместителем главы администрации президента РФ в январе 2020 года. Он курирует вопросы приграничного сотрудничества, межрегиональное сотрудничество со странами СНГ, включая украинское направление.
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в мире, дмитрий козак, владимир путин, снг, россия
21:40 26.11.2021
 
Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ

Президент России Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / POOL
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить сотрудничество со странами СНГ, с докладом выступит заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Как и планировали, мы подробнее поговорим о всем комплексе отношений с нашими ближайшими партнерами и соседями. Имеются в виду отношения со странами СНГ. В качестве докладчика у нас сегодня Дмитрий Николаевич Козак", - сказал Путин.
Козак был назначен заместителем главы администрации президента РФ в январе 2020 года. Он курирует вопросы приграничного сотрудничества, межрегиональное сотрудничество со странами СНГ, включая украинское направление.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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В миреДмитрий КозакВладимир ПутинСНГРоссия
 
 
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