https://ria.ru/20211126/putin-1760974596.html
Путин подчеркнул важность стратегических отношений с Арменией
Путин подчеркнул важность стратегических отношений с Арменией - РИА Новости, 26.11.2021
Путин подчеркнул важность стратегических отношений с Арменией
Россия дорожит стратегическим и союзническим характером отношений с Арменией, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:38
2021-11-26T20:38
2021-11-26T20:38
в мире
армения
владимир путин
никол пашинян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727227466_312:0:2528:1247_1920x0_80_0_0_181839157e8f922aa95c739e202d4fbe.jpg
СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Россия дорожит стратегическим и союзническим характером отношений с Арменией, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, выразив надежду, что товарооборот между странами выйдет на допандемийный уровень."Отношения между Россией и Арменией носят стратегический характер, союзнический, имеют глубокие исторические корни. Мы этим очень дорожим и будем всячески поддерживать этот уровень наших контактов", - сказал Путин.Он отметил и экономическое сотрудничество между странами. "Правда, вот за прошлый год товарооборот немножко просел, но в этом году он развивается ускоренными темпами и, надеюсь, будет достигнут не только допандемийный уровень, но и мы пойдем дальше", - добавил президент.
https://ria.ru/20211126/granitsa-1760969496.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727227466_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_ee040cfd81b8091fd2494d13b4e1f833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, россия
Путин подчеркнул важность стратегических отношений с Арменией
Президент Путин: Россия ценит стратегический и союзнический характер отношений с Арменией