https://ria.ru/20211126/putin-1760974596.html

Путин подчеркнул важность стратегических отношений с Арменией

Путин подчеркнул важность стратегических отношений с Арменией - РИА Новости, 26.11.2021

Путин подчеркнул важность стратегических отношений с Арменией

Россия дорожит стратегическим и союзническим характером отношений с Арменией, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:38

2021-11-26T20:38

2021-11-26T20:38

в мире

армения

владимир путин

никол пашинян

россия

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Россия дорожит стратегическим и союзническим характером отношений с Арменией, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, выразив надежду, что товарооборот между странами выйдет на допандемийный уровень."Отношения между Россией и Арменией носят стратегический характер, союзнический, имеют глубокие исторические корни. Мы этим очень дорожим и будем всячески поддерживать этот уровень наших контактов", - сказал Путин.Он отметил и экономическое сотрудничество между странами. "Правда, вот за прошлый год товарооборот немножко просел, но в этом году он развивается ускоренными темпами и, надеюсь, будет достигнут не только допандемийный уровень, но и мы пойдем дальше", - добавил президент.

https://ria.ru/20211126/granitsa-1760969496.html

армения

россия

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в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, россия