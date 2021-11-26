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Модуль "Причал" пристыковался к МКС
Модуль "Причал" пристыковался к МКС - РИА Новости, 26.11.2021
Модуль "Причал" пристыковался к МКС
Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:21
2021-11-26T20:28
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
королев
московская область (подмосковье)
байконур (город)
центр управления полетами
луна
космос
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.Касание прошло в 18:19 (мск), а еще через шесть минут диктор в ЦУП объявил о завершении процесса стыковки.По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "все прошло хорошо или, как мы любим говорить, штатно". Он назвал стыковку неординарным событием, а завершение формирования российского сегмента МКС — частью истории отечественной космонавтики.Ранее сообщалось, что после "Причала" Россия не планирует отправку новых модулей для своего сегмента станции.Корабль запустили с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 24 ноября в 16:06 (мск), а через несколько минут он вышел на орбиту. В это время на МКС от МЛМ "Наука" отчалил "Прогресс МС-17" и забрал с собой проставку, которая позволяла стыковать к ней космические корабли, но помешала бы присоединить новый модуль."Прогресс М-УМ" после доставки "Причала" пробудет в составе станции почти месяц. Его приборно-агрегатный отсек планируют отсоединить, а затем свести с орбиты и затопить 22 декабря."Причал" имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей. Новый модуль позволит стыковать к МКС, в частности, космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне.Изначально российский сегмент МКС планировалось достроить тремя модулями: МЛМ, "Причалом" и Научно-энергетическим модулем (НЭМ). Однако их пуски постоянно переносились, а в конце концов стало известно, что НЭМ станет первым на российской орбитальной служебной станции. Узловой модуль, как и МЛМ, было решено оставить в составе МКС.
https://ria.ru/20211126/problema-1760854221.html
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королев
московская область (подмосковье)
байконур (город)
луна
космос
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353
60
Пристыковка модуля "Причал" к МКС
Последний российский модуль для МКС "Причал" пристыковался к станции. У "Причала" 5 портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей и разных модулей. Он позволит стыковать к МКС, в частности, новый российский корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), королев, московская область (подмосковье), байконур (город), центр управления полетами, луна, космос, россия
18:21 26.11.2021 (обновлено: 20:28 26.11.2021)
 
Модуль "Причал" пристыковался к МКС

Последний российский модуль для МКС "Причал" пристыковался к станции

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.
Касание прошло в 18:19 (мск), а еще через шесть минут диктор в ЦУП объявил о завершении процесса стыковки.
По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "все прошло хорошо или, как мы любим говорить, штатно". Он назвал стыковку неординарным событием, а завершение формирования российского сегмента МКС — частью истории отечественной космонавтики.
Ранее сообщалось, что после "Причала" Россия не планирует отправку новых модулей для своего сегмента станции.
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Корабль запустили с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 24 ноября в 16:06 (мск), а через несколько минут он вышел на орбиту. В это время на МКС от МЛМ "Наука" отчалил "Прогресс МС-17" и забрал с собой проставку, которая позволяла стыковать к ней космические корабли, но помешала бы присоединить новый модуль.
"Прогресс М-УМ" после доставки "Причала" пробудет в составе станции почти месяц. Его приборно-агрегатный отсек планируют отсоединить, а затем свести с орбиты и затопить 22 декабря.
"Причал" имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей. Новый модуль позволит стыковать к МКС, в частности, космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне.
Изначально российский сегмент МКС планировалось достроить тремя модулями: МЛМ, "Причалом" и Научно-энергетическим модулем (НЭМ). Однако их пуски постоянно переносились, а в конце концов стало известно, что НЭМ станет первым на российской орбитальной служебной станции. Узловой модуль, как и МЛМ, было решено оставить в составе МКС.
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