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На Алтае увеличили размер краевых премий для деятелей культуры и искусства
На Алтае увеличили размер краевых премий для деятелей культуры и искусства - РИА Новости, 26.11.2021
На Алтае увеличили размер краевых премий для деятелей культуры и искусства
Размер краевых премий в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества увеличивается на Алтае до 120 тысяч рублей со следующего года,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:25
2021-11-26T10:25
2021-11-26T10:25
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БАРНАУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Размер краевых премий в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества увеличивается на Алтае до 120 тысяч рублей со следующего года, сообщает официальный сайт правительства региона."Сегодня, 26 ноября, на очередной сессии Алтайского краевого законодательного собрания депутаты внесли изменения в региональный закон "О премиях Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества".Как отметили в министерстве культуры региона, предложено установить с 2022 года размер премий в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества в сумме 120 тысяч рублей. Ранее она составляла 113,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества вручают один раз в два года в 10 номинациях. Начиная с 1998 года состоялось 12 церемоний награждения, в рамках которых поощрили более 90 выдающихся деятелей культуры и искусства региона. Размер премии ежегодно индексировался."В 2022 году комиссии по присуждению премии предстоит определить новых лауреатов. Награждение победителей по традиции пройдет в июне и будет приурочено ко Дню России", - резюмирует сайт.
https://ria.ru/20211123/zarplata-1760326674.html
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общество, алтайский край, новости культуры, культура
На Алтае увеличили размер краевых премий для деятелей культуры и искусства
В Алтайском крае увеличили размер краевых премий для деятелей культуры и искусства