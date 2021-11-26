https://ria.ru/20211126/prebroska-1760821818.html

Британия готовится к войне с Россией

Британия перебросит военную технику в Германию "на случай войны с Россией" - РИА Новости, 26.11.2021

Британия готовится к войне с Россией

Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. Об этом пишет газета The Times со ссылкой... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:11

2021-11-26T09:11

2021-11-26T11:11

в мире

германия

великобритания

восточная европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148000/89/1480008989_0:55:2000:1180_1920x0_80_0_0_c9c695c6eae9fb941159092eb1d77809.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на командующего Cухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса.На фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы — в Германии, Кении и Омане.По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие и транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.Предполагается, что бригаду в составе более 250 человек разместят "на случай войны с Россией".В последнее время в западных СМИ и Киеве вновь звучат прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Москва не вынашивает агрессивных планов и не собирается ни на кого нападать.

https://ria.ru/20211125/prichina-1760742938.html

германия

великобритания

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, великобритания, восточная европа, россия