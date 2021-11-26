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Британия готовится к войне с Россией
Британия перебросит военную технику в Германию "на случай войны с Россией" - РИА Новости, 26.11.2021
Британия готовится к войне с Россией
Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. Об этом пишет газета The Times со ссылкой... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:11
2021-11-26T11:11
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на командующего Cухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса.На фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы — в Германии, Кении и Омане.По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие и транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.Предполагается, что бригаду в составе более 250 человек разместят "на случай войны с Россией".В последнее время в западных СМИ и Киеве вновь звучат прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Москва не вынашивает агрессивных планов и не собирается ни на кого нападать.
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в мире, германия, великобритания, восточная европа, россия
09:11 26.11.2021 (обновлено: 11:11 26.11.2021)
 
Британия перебросит военную технику в Германию "на случай войны с Россией"

Британский генерал Вуддисс анонсировал отправку войск в Германию на случай войны с Россией

© Фото : Crown Copyright Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Crown Copyright
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на командующего Cухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса.
На фоне масштабной трансформации армии Лондон намерен создать три новых военных базы — в Германии, Кении и Омане.

"Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники", — рассказал военный, добавив, что это упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш.

По его словам, новые подразделения получат усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие и транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 16:29
Forbes назвал причину поражения Украины в гипотетической войне с Россией
Предполагается, что бригаду в составе более 250 человек разместят "на случай войны с Россией".
В последнее время в западных СМИ и Киеве вновь звучат прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Москва не вынашивает агрессивных планов и не собирается ни на кого нападать.
 
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