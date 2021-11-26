https://ria.ru/20211126/polozhenie-1760833140.html

На Украине определились с введением военного положения

На Украине назвали условие для введения военного положения - РИА Новости, 26.11.2021

На Украине определились с введением военного положения

Украинские власти введут военное положение только в случае полномасштабного вторжения, заявил депутат Рады от партии "Слуга Народа" Олег Семинский. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:31

2021-11-26T10:31

2021-11-26T10:31

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинские власти введут военное положение только в случае полномасштабного вторжения, заявил депутат Рады от партии "Слуга Народа" Олег Семинский."Мы все надеемся, что этого не произойдет, но нам надо не паниковать, действовать с трезвой головой, и быть готовыми к тому, что это может реально произойти. Если такое случится, мы как государство должны бороться до конца", — заявил депутат в эфире телеканала "Украина 24".Ранее бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что, по его информации, Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря.За все годы независимости военное положение вводили на Украине только один раз — в конце ноября 2018 года, после того как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля, нарушивших государственную границу. Военное положение действовало только в десяти областях в течение 30 дней, после чего его отменили.Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия готовится атаковать страну. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва планирует "вторжение" на территорию соседнего государства с трех направлений.Как отметили в Кремле, истерика нагнетается Западом искусственно. Глава МИД Сергей Лавров считает, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а Зеленский может пойти на провокации.

https://ria.ru/20211126/dengi-1760811824.html

https://ria.ru/20211125/zakhrova-1760718206.html

украина

москва

керченский пролив

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