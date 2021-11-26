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На Украине определились с введением военного положения
На Украине назвали условие для введения военного положения - РИА Новости, 26.11.2021
На Украине определились с введением военного положения
Украинские власти введут военное положение только в случае полномасштабного вторжения, заявил депутат Рады от партии "Слуга Народа" Олег Семинский. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:31
2021-11-26T10:31
в мире
украина
москва
верховная рада украины
сергей лавров
олег ляшко
керченский пролив
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинские власти введут военное положение только в случае полномасштабного вторжения, заявил депутат Рады от партии "Слуга Народа" Олег Семинский."Мы все надеемся, что этого не произойдет, но нам надо не паниковать, действовать с трезвой головой, и быть готовыми к тому, что это может реально произойти. Если такое случится, мы как государство должны бороться до конца", — заявил депутат в эфире телеканала "Украина 24".Ранее бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что, по его информации, Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря.За все годы независимости военное положение вводили на Украине только один раз — в конце ноября 2018 года, после того как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля, нарушивших государственную границу. Военное положение действовало только в десяти областях в течение 30 дней, после чего его отменили.Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия готовится атаковать страну. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва планирует "вторжение" на территорию соседнего государства с трех направлений.Как отметили в Кремле, истерика нагнетается Западом искусственно. Глава МИД Сергей Лавров считает, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а Зеленский может пойти на провокации.
https://ria.ru/20211126/dengi-1760811824.html
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украина
москва
керченский пролив
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в мире, украина, москва, верховная рада украины, сергей лавров, олег ляшко, керченский пролив, россия, олег семинский
10:31 26.11.2021
 
На Украине назвали условие для введения военного положения

Депутат Рады Семинский: Украина введет военное положение при полномасштабном вторжении

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинские власти введут военное положение только в случае полномасштабного вторжения, заявил депутат Рады от партии "Слуга Народа" Олег Семинский.
"Мы все надеемся, что этого не произойдет, но нам надо не паниковать, действовать с трезвой головой, и быть готовыми к тому, что это может реально произойти. Если такое случится, мы как государство должны бороться до конца", — заявил депутат в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что, по его информации, Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря.
За все годы независимости военное положение вводили на Украине только один раз — в конце ноября 2018 года, после того как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля, нарушивших государственную границу. Военное положение действовало только в десяти областях в течение 30 дней, после чего его отменили.
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Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия готовится атаковать страну. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва планирует "вторжение" на территорию соседнего государства с трех направлений.
Как отметили в Кремле, истерика нагнетается Западом искусственно. Глава МИД Сергей Лавров считает, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а Зеленский может пойти на провокации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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В миреУкраинаМоскваВерховная Рада УкраиныСергей ЛавровОлег ЛяшкоКерченский проливРоссияОлег Семинский
 
 
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