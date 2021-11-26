https://ria.ru/20211126/pogoda-1760821280.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.11.2021

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, порывистый ветер и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:04

2021-11-26T09:04

2021-11-26T09:04

общество

московская область (подмосковье)

москва

александр синенков

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Облачная погода, порывистый ветер и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, во второй половине дня местами возможны небольшие осадки, в Москве плюс 1-3, по области - минус 1 - плюс 4. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, в порывах может достигать 12-13 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление будет слабо расти до 741 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20211125/liven-1760765171.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков