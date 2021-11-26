https://ria.ru/20211126/pogoda-1760821280.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 26.11.2021
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, порывистый ветер и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:04
2021-11-26T09:04
2021-11-26T09:04
общество
московская область (подмосковье)
москва
александр синенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752497367_405:515:3131:2048_1920x0_80_0_0_6c8882c85652ae788461501084f55d36.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Облачная погода, порывистый ветер и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, во второй половине дня местами возможны небольшие осадки, в Москве плюс 1-3, по области - минус 1 - плюс 4. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, в порывах может достигать 12-13 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление будет слабо расти до 741 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20211125/liven-1760765171.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752497367_977:500:3042:2048_1920x0_80_0_0_eddd86965d975704ceb752d136d0c82a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик "Фобоса" Синенков: облачная погода и до трех градусов тепла ожидается в Москве