https://ria.ru/20211126/peskov-1760895662.html

Песков назвал ситуацию на мировых рынках волатильной

Песков назвал ситуацию на мировых рынках волатильной - РИА Новости, 26.11.2021

Песков назвал ситуацию на мировых рынках волатильной

Ситуация на мировых рынках волатильна, на российском тоже, но нет причин для какой-то обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:01

2021-11-26T15:01

2021-11-26T15:03

экономика

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ситуация на мировых рынках волатильна, на российском тоже, но нет причин для какой-то обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, вызывает ли в Кремле обеспокоенность ситуация с оттоком капитала из РФ."Ситуация волатильная достаточно на мировых рынках, мы видим, что волатильность достаточно большая. И на наших рынках тоже немалая сейчас волатильность. Рынки все развиваются по синусоиде и - деньги и приходят, и уходят - здесь, в данном случае, нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все основы, фундаментальные основы, макроэкономического стабильности соблюдаются", - сказал Песков.По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в январе-октябре составил 65,7 миллиарда долларов, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760891020.html

россия

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2021

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экономика, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), россия