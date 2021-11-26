https://ria.ru/20211126/peregovory-1760976110.html

Путин, Алиев и Пашинян признали важность раскрытия потенциала Карабаха

Путин, Алиев и Пашинян признали важность раскрытия потенциала Карабаха - РИА Новости, 26.11.2021

Путин, Алиев и Пашинян признали важность раскрытия потенциала Карабаха

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:47

2021-11-26T20:47

2021-11-26T21:09

в мире

армения

азербайджан

сочи

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760978059_0:0:1354:761_1920x0_80_0_0_c494d72bac400c0ca1afd0b684dd226e.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха, соответствующее заявление опубликовано на сайте президента РФ.Встреча Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева проходила в Сочи и продолжалась около трех часов.Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, а также готовиться к созданию Комиссии по делимитации границы, соответствующее заявление опубликовано на сайте президента РФ."Условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры договорились активизировать совместные усилия, направленные на скорейшее решение остающихся задач."Договорились активизировать совместные усилия, направленные на скорейшее решение остающихся задач, вытекающих из заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.Встреча Путина, Алиева и Пашиняна проходила в Сочи и продолжалась около трех часов.

https://ria.ru/20211126/putin-1760923195.html

https://ria.ru/20211126/mirotvortsy-1760921668.html

https://ria.ru/20211126/karabakh-1760919445.html

армения

азербайджан

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин назвал три главных итога встречи с Алиевым и Пашиняном Путин называет три главных итога сегодняшних трехсторонних переговоров с лидерами Армении и Азербайджана. 2021-11-26T20:47 true PT1M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, сочи, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия