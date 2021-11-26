20:47 26.11.2021 (обновлено: 21:09 26.11.2021)
Путин, Алиев и Пашинян признали важность раскрытия потенциала Карабаха
Президенты Путин, Алиев и премьер Пашинян признали важность раскрытия потенциала Карабаха
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха, соответствующее заявление опубликовано на сайте президента РФ.
Встреча Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева проходила в Сочи и продолжалась около трех часов.
"Высоко оценили деятельность учрежденной в соответствии с Заявлением от 11 января 2021 года Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. Подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в целях раскрытия экономического потенциала региона", - говорится в сообщении.
Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, а также готовиться к созданию Комиссии по делимитации границы, соответствующее заявление опубликовано на сайте президента РФ.
"Условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры договорились активизировать совместные усилия, направленные на скорейшее решение остающихся задач.
"Договорились активизировать совместные усилия, направленные на скорейшее решение остающихся задач, вытекающих из заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.
Встреча Путина, Алиева и Пашиняна проходила в Сочи и продолжалась около трех часов.
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