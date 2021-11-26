https://ria.ru/20211126/peregovory-1760968368.html

Песков анонсировал заявление Путина, Алиева и Пашиняна для СМИ

Песков анонсировал заявление Путина, Алиева и Пашиняна для СМИ - РИА Новости, 27.11.2021

Песков анонсировал заявление Путина, Алиева и Пашиняна для СМИ

Президент РФ Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян по итогам трехсторонней встречи сделали заявление РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-26T19:52

2021-11-26T19:52

2021-11-27T03:03

в мире

армения

азербайджан

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ильхам алиев

никол пашинян

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян по итогам трехсторонней встречи сделали заявление для СМИ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча Путина, Алиева и Пашиняна проходила в Сочи и продолжалась около трех часов."Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян сделали заявление для СМИ, оно будет доступно в течение нескольких минут", - сказал Песков РИА Новости.

https://ria.ru/20211126/plennye-1760921818.html

армения

азербайджан

сочи

россия

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в мире, армения, азербайджан, сочи, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян, россия, владимир путин