https://ria.ru/20211126/peregovory-1760968368.html
Песков анонсировал заявление Путина, Алиева и Пашиняна для СМИ
Песков анонсировал заявление Путина, Алиева и Пашиняна для СМИ - РИА Новости, 27.11.2021
Песков анонсировал заявление Путина, Алиева и Пашиняна для СМИ
Президент РФ Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян по итогам трехсторонней встречи сделали заявление РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-26T19:52
2021-11-26T19:52
2021-11-27T03:03
в мире
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сочи
дмитрий песков
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никол пашинян
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян по итогам трехсторонней встречи сделали заявление для СМИ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Встреча Путина, Алиева и Пашиняна проходила в Сочи и продолжалась около трех часов."Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян сделали заявление для СМИ, оно будет доступно в течение нескольких минут", - сказал Песков РИА Новости.
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в мире, армения, азербайджан, сочи, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян, россия, владимир путин
19:52 26.11.2021 (обновлено: 03:03 27.11.2021)
Песков анонсировал заявление Путина, Алиева и Пашиняна для СМИ
Пресс-секретарь президента Песков: Путин, Алиев и Пашинян сделали заявление для СМИ