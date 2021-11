https://ria.ru/20211126/perebroska-1760866544.html

В России жестко ответили на статью Times о переброске британских войск в Германию

В России жестко ответили на статью Times о переброске британских войск в Германию

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сенатор Сергей Цеков назвал статью газеты The Times о переброске британских войск в Германию "на случай войны с Россией" абсолютно провокационной."Я считаю, что это уже менталитет этого англосаксонского сообщества. Вот эта антирусскость уже является составной частью их жизни <...> Никаких оснований для войны России с Европой с нашей стороны нет", — заявил политик в беседе с RT.По его словам, еще неясно, готов ли Берлин принять такой контингент на своей территории."Это тоже большой вопрос, проявляет ли желание сама Германия", — добавил Цеков.Ранее The Times со ссылкой на командующего Cухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса сообщила, что Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. Financial Times сообщила, что это связано с разногласиями с Россией по Украине.В последнее время в западных СМИ и Киеве вновь звучат прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе.

