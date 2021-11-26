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В России жестко ответили на статью Times о переброске британских войск в Германию
В Совфеде ответили на статью Times о переброске британских войск в Германию - РИА Новости, 26.11.2021
В России жестко ответили на статью Times о переброске британских войск в Германию
Сенатор Сергей Цеков назвал статью газеты The Times о переброске британских войск в Германию "на случай войны с Россией" абсолютно провокационной. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:11
2021-11-26T13:11
в мире
киев
германия
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сенатор Сергей Цеков назвал статью газеты The Times о переброске британских войск в Германию "на случай войны с Россией" абсолютно провокационной."Я считаю, что это уже менталитет этого англосаксонского сообщества. Вот эта антирусскость уже является составной частью их жизни &lt;...&gt; Никаких оснований для войны России с Европой с нашей стороны нет", — заявил политик в беседе с RT.По его словам, еще неясно, готов ли Берлин принять такой контингент на своей территории."Это тоже большой вопрос, проявляет ли желание сама Германия", — добавил Цеков.Ранее The Times со ссылкой на командующего Cухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса сообщила, что Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. Financial Times сообщила, что это связано с разногласиями с Россией по Украине.В последнее время в западных СМИ и Киеве вновь звучат прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
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в мире, киев, германия, сергей цеков, россия
13:11 26.11.2021
 
В Совфеде ответили на статью Times о переброске британских войск в Германию

Сенатор Цеков: статья о переброске британских солдат в Германию из-за России провокационна

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : British Army/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сенатор Сергей Цеков назвал статью газеты The Times о переброске британских войск в Германию "на случай войны с Россией" абсолютно провокационной.
"Я считаю, что это уже менталитет этого англосаксонского сообщества. Вот эта антирусскость уже является составной частью их жизни <...> Никаких оснований для войны России с Европой с нашей стороны нет", — заявил политик в беседе с RT.
По его словам, еще неясно, готов ли Берлин принять такой контингент на своей территории.
"Это тоже большой вопрос, проявляет ли желание сама Германия", — добавил Цеков.
Ранее The Times со ссылкой на командующего Cухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса сообщила, что Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. Financial Times сообщила, что это связано с разногласиями с Россией по Украине.
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В последнее время в западных СМИ и Киеве вновь звучат прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
 
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