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Заявления на пенсионное страхование можно будет подать на госуслугах
Заявления на пенсионное страхование можно будет подать на госуслугах - РИА Новости, 26.11.2021
Заявления на пенсионное страхование можно будет подать на госуслугах
Заявления о вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно будет подавать через портал "Госуслуги", сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:51
2021-11-26T20:51
2021-11-26T20:51
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Заявления о вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно будет подавать через портал "Госуслуги", сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ."В настоящее время ведутся работы по переводу всех услуг в режим одного окна - через Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и об их прекращении также можно будет подавать через портал госуслуг", - отметили в министерстве.В Минтруде напомнили, что ранее подать такое заявление можно было через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). При этом поскольку авторизация в личном кабинете ПФР ведется через портал госуслуг, пользователи личного кабинета на сайте ПФР также зарегистрированы и пользуются госуслугами, отметили в министерстве. Соответствующий проект приказа подготовлен и размещен на общественное обсуждение.
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общество, пенсионный фонд рф, россия
Заявления на пенсионное страхование можно будет подать на госуслугах
Заявления на обязательное пенсионное страхование можно будет подать на госуслугах