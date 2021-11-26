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Россия вошла в десятку лидеров по заявкам на патенты во время пандемии
Россия вошла в десятку лидеров по заявкам на патенты во время пандемии - РИА Новости, 26.11.2021
Россия вошла в десятку лидеров по заявкам на патенты во время пандемии
По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности на 2020 год, Россия вошла в десятку стран-лидеров по числу заявок на получение патентов на... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:24
2021-11-26T14:24
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наука
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности на 2020 год, Россия вошла в десятку стран-лидеров по числу заявок на получение патентов на изобретения, несмотря на снижение количества заявок из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Минобрнауки РИА Новости."Россия вошла в десятку стран-лидеров по числу заявок на получение патентов на изобретения по приоритетным областям научно-технологического развития. За 2020 год от российских ученых поступило 25 297 заявок на патенты, что на 11,5% меньше по сравнению с показателями предыдущего года. Снижение количества заявок от всех стран, за исключением Китая, связывают с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.В число приоритетных направлений научно-технологического развития входит переход к передовым цифровым и производственным технологиям, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям сохранения здоровья, высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, уточняет пресс-служба.
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в мире, общество, технологии, наука, россия
14:24 26.11.2021
 
Россия вошла в десятку лидеров по заявкам на патенты во время пандемии

Россия вошла в десятку лидеров по заявкам на получение патентов во время пандемии COVID-19

© Depositphotos / stokketeИнженер во время работы с 3D принтером
Инженер во время работы с 3D принтером - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности на 2020 год, Россия вошла в десятку стран-лидеров по числу заявок на получение патентов на изобретения, несмотря на снижение количества заявок из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Минобрнауки РИА Новости.
"Россия вошла в десятку стран-лидеров по числу заявок на получение патентов на изобретения по приоритетным областям научно-технологического развития. За 2020 год от российских ученых поступило 25 297 заявок на патенты, что на 11,5% меньше по сравнению с показателями предыдущего года. Снижение количества заявок от всех стран, за исключением Китая, связывают с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.
В число приоритетных направлений научно-технологического развития входит переход к передовым цифровым и производственным технологиям, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям сохранения здоровья, высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, уточняет пресс-служба.
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