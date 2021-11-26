https://ria.ru/20211126/patenty-1760882272.html

Россия вошла в десятку лидеров по заявкам на патенты во время пандемии

Россия вошла в десятку лидеров по заявкам на патенты во время пандемии - РИА Новости, 26.11.2021

Россия вошла в десятку лидеров по заявкам на патенты во время пандемии

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности на 2020 год, Россия вошла в десятку стран-лидеров по числу заявок на получение патентов на... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:24

2021-11-26T14:24

2021-11-26T14:24

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности на 2020 год, Россия вошла в десятку стран-лидеров по числу заявок на получение патентов на изобретения, несмотря на снижение количества заявок из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Минобрнауки РИА Новости."Россия вошла в десятку стран-лидеров по числу заявок на получение патентов на изобретения по приоритетным областям научно-технологического развития. За 2020 год от российских ученых поступило 25 297 заявок на патенты, что на 11,5% меньше по сравнению с показателями предыдущего года. Снижение количества заявок от всех стран, за исключением Китая, связывают с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.В число приоритетных направлений научно-технологического развития входит переход к передовым цифровым и производственным технологиям, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям сохранения здоровья, высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760873749.html

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в мире, общество, технологии, наука, россия