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Пашинян назвал важными двусторонние отношения с Россией
Пашинян назвал важными двусторонние отношения с Россией - РИА Новости, 26.11.2021
Пашинян назвал важными двусторонние отношения с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи назвал важными двусторонние отношения с Россией, отметив, что они... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:45
2021-11-26T21:02
в мире
армения
сочи
владимир путин
никол пашинян
россия
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи назвал важными двусторонние отношения с Россией, отметив, что они носят стратегический союзнический характер."Конечно, наши двусторонние отношения очень важны… Отношения между Арменией и Россией, стратегические союзнические", - сказал Пашинян.По его словам, у двух стран - очень насыщенная повестка практически во всех отраслях, две страны сотрудничают в рамках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС.Также премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил, что российские миротворцы в Карабахе играют стабилизирующую роль в регионе."Я хочу еще раз подчеркнуть вашу роль в приостановлении 44-дневной войны и размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе - очень важного стабилизирующего фактора в нашем регионе", - отметил Пашинян.По его словам, вопрос урегулирования карабахской проблемы всегда обсуждается в двусторонних встречах с Путиным.Кроме того премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в пятницу в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил активизацию в текущем году российских инвестиций в Армению."Я хочу отметить, что несмотря на экономические и другие трудности в 2021 году намечается некая активизация российских инвестиций в Армению. Это для нас очень важно, потому что это сигнал вообще для инвесторов, то Республика Армения очень надежная страна... Это действительно очень важный для нас месседж" - сказал Пашинян.По его словам, экономические трудности, связанные с COVID 19, продолжаются."Но недавно мы констатировали активизацию торгового оборота в рамках ЕАЭС. Это действительно очень важно, и я надеюсь, что нам удастся прийти, в конце концов, к решению по открытию всех экономических и транспортных коммуникаций в нашем регионе (Южного Кавказа – ред.), которое приведет к активизации торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и обоюдных двусторонних связей между Арменией и Россией", - сказал глава армянского правительства.
https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760969840.html
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в мире, армения, сочи, владимир путин, никол пашинян, россия
20:45 26.11.2021 (обновлено: 21:02 26.11.2021)
 
Пашинян назвал важными двусторонние отношения с Россией

Премьер Армении Пашинян назвал важными двусторонние отношения с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи назвал важными двусторонние отношения с Россией, отметив, что они носят стратегический союзнический характер.
"Конечно, наши двусторонние отношения очень важны… Отношения между Арменией и Россией, стратегические союзнические", - сказал Пашинян.
По его словам, у двух стран - очень насыщенная повестка практически во всех отраслях, две страны сотрудничают в рамках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС.
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Также премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил, что российские миротворцы в Карабахе играют стабилизирующую роль в регионе.
"Я хочу еще раз подчеркнуть вашу роль в приостановлении 44-дневной войны и размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе - очень важного стабилизирующего фактора в нашем регионе", - отметил Пашинян.
По его словам, вопрос урегулирования карабахской проблемы всегда обсуждается в двусторонних встречах с Путиным.
Кроме того премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в пятницу в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил активизацию в текущем году российских инвестиций в Армению.
"Я хочу отметить, что несмотря на экономические и другие трудности в 2021 году намечается некая активизация российских инвестиций в Армению. Это для нас очень важно, потому что это сигнал вообще для инвесторов, то Республика Армения очень надежная страна... Это действительно очень важный для нас месседж" - сказал Пашинян.
По его словам, экономические трудности, связанные с COVID 19, продолжаются.
"Но недавно мы констатировали активизацию торгового оборота в рамках ЕАЭС. Это действительно очень важно, и я надеюсь, что нам удастся прийти, в конце концов, к решению по открытию всех экономических и транспортных коммуникаций в нашем регионе (Южного Кавказа – ред.), которое приведет к активизации торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и обоюдных двусторонних связей между Арменией и Россией", - сказал глава армянского правительства.
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