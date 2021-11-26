https://ria.ru/20211126/pashinyan-1760975876.html

Пашинян назвал важными двусторонние отношения с Россией

Пашинян назвал важными двусторонние отношения с Россией - РИА Новости, 26.11.2021

Пашинян назвал важными двусторонние отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи назвал важными двусторонние отношения с Россией, отметив, что они... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:45

2021-11-26T20:45

2021-11-26T21:02

в мире

армения

сочи

владимир путин

никол пашинян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733204057_0:0:2611:1469_1920x0_80_0_0_2905da89d01d8441a62467e5d1dd79b6.jpg

СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи назвал важными двусторонние отношения с Россией, отметив, что они носят стратегический союзнический характер."Конечно, наши двусторонние отношения очень важны… Отношения между Арменией и Россией, стратегические союзнические", - сказал Пашинян.По его словам, у двух стран - очень насыщенная повестка практически во всех отраслях, две страны сотрудничают в рамках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС.Также премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил, что российские миротворцы в Карабахе играют стабилизирующую роль в регионе."Я хочу еще раз подчеркнуть вашу роль в приостановлении 44-дневной войны и размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе - очень важного стабилизирующего фактора в нашем регионе", - отметил Пашинян.По его словам, вопрос урегулирования карабахской проблемы всегда обсуждается в двусторонних встречах с Путиным.Кроме того премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в пятницу в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил активизацию в текущем году российских инвестиций в Армению."Я хочу отметить, что несмотря на экономические и другие трудности в 2021 году намечается некая активизация российских инвестиций в Армению. Это для нас очень важно, потому что это сигнал вообще для инвесторов, то Республика Армения очень надежная страна... Это действительно очень важный для нас месседж" - сказал Пашинян.По его словам, экономические трудности, связанные с COVID 19, продолжаются."Но недавно мы констатировали активизацию торгового оборота в рамках ЕАЭС. Это действительно очень важно, и я надеюсь, что нам удастся прийти, в конце концов, к решению по открытию всех экономических и транспортных коммуникаций в нашем регионе (Южного Кавказа – ред.), которое приведет к активизации торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и обоюдных двусторонних связей между Арменией и Россией", - сказал глава армянского правительства.

https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760969840.html

https://ria.ru/20211126/putin-1760970974.html

армения

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, сочи, владимир путин, никол пашинян, россия