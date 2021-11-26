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Постпред при ОЗХО ожидает новых выпадов в адрес России
Постпред при ОЗХО ожидает новых выпадов в адрес России - РИА Новости, 26.11.2021
Постпред при ОЗХО ожидает новых выпадов в адрес России
Россия ожидает новых выпадов со стороны западных партнеров в свой адрес на очередной Конференции стран-участниц Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:21
2021-11-26T17:21
в мире
гаага
москва
организация по запрещению химического оружия
александр шульгин
россия
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Россия ожидает новых выпадов со стороны западных партнеров в свой адрес на очередной Конференции стран-участниц Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), в том числе по делу Алексея Навального, но не оставит их без ответа, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.Очередная сессия Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пройдет в Гааге с 29 ноября по 3 декабря.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://radiosputnik.ria.ru/20211102/navalnyy-1757373640.html
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в мире, гаага, москва, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия
17:21 26.11.2021
 
Постпред при ОЗХО ожидает новых выпадов в адрес России

Постпред при ОЗХО: Россия ожидает новых выпадов в свой адрес на Конференции стран-участниц

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Россия ожидает новых выпадов со стороны западных партнеров в свой адрес на очередной Конференции стран-участниц Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), в том числе по делу Алексея Навального, но не оставит их без ответа, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
Очередная сессия Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пройдет в Гааге с 29 ноября по 3 декабря.
"Ожидаем ли мы выпадов в сторону РФ на Конференции стран-участниц? Да, мы ожидаем, что будут новые выпады. И мы не оставим без ответа ни одну атаку на РФ", - сказал Шульгин в ходе онлайн-брифинга, посвященного предстоящей сессии Конференции стран-участниц.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 13:51В мире
Постпред РФ при ОЗХО назвал страны, мешающие расследованию дела Навального
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
14:25
Постпред при ОЗХО пообещал добиться от Запада ответов по Навальному
 
В миреГаагаМоскваОрганизация по запрещению химического оружияАлександр ШульгинРоссия
 
 
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