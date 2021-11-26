Салливан обсудил с Ермаком пути для снижения напряженности с Россией
Советник президента США Салливан обсудил с Ермаком снижение напряженности с Россией
© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
© AP Photo / Charles Dharapak
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком дипломатические усилия по деэскалации напряженности на российско-украинской границе, сообщает Белый дом.
"Салливан поговорил сегодня с Ермаком о последних событиях. Они обсудили общие обеспокоенности российской военной активностью у украинских границ и жесткую риторику в отношении Украины. Они согласились, что все стороны должны преследовать дипломатические усилия для деэскалации напряженности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Отмечается, что Салливан подтвердил приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.