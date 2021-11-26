https://ria.ru/20211126/omsk-1760826696.html

Бурков: строительство ледовой арены в Омске завершат осенью 2022 года

Бурков: строительство ледовой арены в Омске завершат осенью 2022 года - РИА Новости, 26.11.2021

Бурков: строительство ледовой арены в Омске завершат осенью 2022 года

Строительство новой ледовой арены в Омске для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года вместе с обустройством прилегающей территорией завершат РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T09:48

2021-11-26T09:48

2021-11-26T09:48

омская область

омск

омская область

александр бурков

федерация хоккея россии (фхр)

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ОМСК, 26 ноя – РИА Новости. Строительство новой ледовой арены в Омске для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года вместе с обустройством прилегающей территорией завершат осенью следующего года, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.В минувший четверг завершился инспекционный визит в Омск представителей Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея на льду (IIHF) по инфраструктурным объектам Омской области, которые будут задействованы на первенстве мира по хоккею.Глава региона заверил гостей, что строительство ледовой арены в Омске будет завершено в следующем году, а до сентября будет благоустроена прилегающая к ледовому дворцу территория. Бурков подчеркнул, что уже решены логистические вопросы: транспортное сообщение между Новосибирском и Омском будет регулярным – для этого увеличится количество авиарейсов между городами, принимающими первенство."Транспортные вопросы тоже решаем, в этом нам помогают компании "Газпром" и "Газпром нефть". Мы планируем приобрести минимум 25 шаттлов как для болельщиков, так и для обслуживания хоккейных команд", - сказал губернатор.Бурков заверил гостей, что регион приложит максимум усилий, чтобы чемпионат оставил свой след в инфраструктуре Омска. В ближайшее время планируется презентация плана благоустройства микрорайона вокруг "Арены", который станет новой точкой притяжения горожан. "Спортивные сооружения, которые будут построены под чемпионат мира - это будущее наследие нашего региона", - подчеркнул губернатор.

https://rsport.ria.ru/20211125/arena-1760780120.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, омская область, александр бурков, федерация хоккея россии (фхр)