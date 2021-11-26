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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20211126/omsk-1760826696.html
Бурков: строительство ледовой арены в Омске завершат осенью 2022 года
Бурков: строительство ледовой арены в Омске завершат осенью 2022 года - РИА Новости, 26.11.2021
Бурков: строительство ледовой арены в Омске завершат осенью 2022 года
Строительство новой ледовой арены в Омске для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года вместе с обустройством прилегающей территорией завершат РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T09:48
2021-11-26T09:48
омская область
омск
омская область
александр бурков
федерация хоккея россии (фхр)
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ОМСК, 26 ноя – РИА Новости. Строительство новой ледовой арены в Омске для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года вместе с обустройством прилегающей территорией завершат осенью следующего года, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.В минувший четверг завершился инспекционный визит в Омск представителей Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея на льду (IIHF) по инфраструктурным объектам Омской области, которые будут задействованы на первенстве мира по хоккею.Глава региона заверил гостей, что строительство ледовой арены в Омске будет завершено в следующем году, а до сентября будет благоустроена прилегающая к ледовому дворцу территория. Бурков подчеркнул, что уже решены логистические вопросы: транспортное сообщение между Новосибирском и Омском будет регулярным – для этого увеличится количество авиарейсов между городами, принимающими первенство."Транспортные вопросы тоже решаем, в этом нам помогают компании "Газпром" и "Газпром нефть". Мы планируем приобрести минимум 25 шаттлов как для болельщиков, так и для обслуживания хоккейных команд", - сказал губернатор.Бурков заверил гостей, что регион приложит максимум усилий, чтобы чемпионат оставил свой след в инфраструктуре Омска. В ближайшее время планируется презентация плана благоустройства микрорайона вокруг "Арены", который станет новой точкой притяжения горожан. "Спортивные сооружения, которые будут построены под чемпионат мира - это будущее наследие нашего региона", - подчеркнул губернатор.
https://rsport.ria.ru/20211125/arena-1760780120.html
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омск, омская область, александр бурков, федерация хоккея россии (фхр)
09:48 26.11.2021
 
Бурков: строительство ледовой арены в Омске завершат осенью 2022 года

Губернатор Бурков: строительство ледовой арены в Омске завершат осенью 2022 года

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
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ОМСК, 26 ноя – РИА Новости. Строительство новой ледовой арены в Омске для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года вместе с обустройством прилегающей территорией завершат осенью следующего года, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.
В минувший четверг завершился инспекционный визит в Омск представителей Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея на льду (IIHF) по инфраструктурным объектам Омской области, которые будут задействованы на первенстве мира по хоккею.
"Визит представителей международной и российской федераций хоккея важен для нас. Он поможет скорректировать программу подготовки к проведению чемпионата мира. Достроим Hilton и Cosmos и будем готовы в плане размещения и оказания гостиничных услуг", - сказал губернатор.
Глава региона заверил гостей, что строительство ледовой арены в Омске будет завершено в следующем году, а до сентября будет благоустроена прилегающая к ледовому дворцу территория. Бурков подчеркнул, что уже решены логистические вопросы: транспортное сообщение между Новосибирском и Омском будет регулярным – для этого увеличится количество авиарейсов между городами, принимающими первенство.
"Транспортные вопросы тоже решаем, в этом нам помогают компании "Газпром" и "Газпром нефть". Мы планируем приобрести минимум 25 шаттлов как для болельщиков, так и для обслуживания хоккейных команд", - сказал губернатор.
Бурков заверил гостей, что регион приложит максимум усилий, чтобы чемпионат оставил свой след в инфраструктуре Омска. В ближайшее время планируется презентация плана благоустройства микрорайона вокруг "Арены", который станет новой точкой притяжения горожан. "Спортивные сооружения, которые будут построены под чемпионат мира - это будущее наследие нашего региона", - подчеркнул губернатор.
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Омская областьОмскОмская областьАлександр БурковФедерация хоккея России (ФХР)
 
 
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