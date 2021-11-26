https://ria.ru/20211126/odnoklassniki-1760901924.html
Одноклассники запустили новый сервис ко Дню матери
Одноклассники запустили новый сервис ко Дню матери - РИА Новости, 26.11.2021
Одноклассники запустили новый сервис ко Дню матери
Одноклассники запустили сервис "Воспоминания", с помощью которого пользователи смогут создавать и получать от соцсети ролики со слайд-шоу из ранее... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:31
2021-11-26T15:31
2021-11-26T15:37
технологии
одноклассники
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили сервис "Воспоминания", с помощью которого пользователи смогут создавать и получать от соцсети ролики со слайд-шоу из ранее опубликованных фотографий.Соцсеть приурочила запуск ко Дню матери: в преддверии 28 ноября пользователи, которые ранее отмечали своих мам на фотографиях, получат персональные ролики с этими снимками.С помощью технологии распознавания лиц алгоритмы автоматически выберут снимки, на которых была отмечена мама, откадрируют их и создадут мини-фильм. Пользователи смогут поменять название видео, порядок фотографий или убрать неудачные кадры. Готовым слайд-шоу можно будет поделиться с друзьями в ленте новостей и поздравить маму с праздником.В ближайшее время сервис "Воспоминания" станет доступен всем пользователям на витрине мини-приложений в ОК. Сервис будет работать на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android.Кроме того, соцсеть будет автоматически создавать и предлагать пользователям видеоролики из памятных фотографий к определенным датам. Также ко Дню матери ОК выпустили социальный ролик "Мам, смотри!".
https://ria.ru/20211110/odnoklassniki-1758461898.html
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технологии, одноклассники
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили сервис "Воспоминания", с помощью которого пользователи смогут создавать и получать от соцсети ролики со слайд-шоу из ранее опубликованных фотографий.
Соцсеть приурочила запуск ко Дню матери: в преддверии 28 ноября пользователи, которые ранее отмечали своих мам на фотографиях, получат персональные ролики с этими снимками.
С помощью технологии распознавания лиц алгоритмы автоматически выберут снимки, на которых была отмечена мама, откадрируют их и создадут мини-фильм. Пользователи смогут поменять название видео, порядок фотографий или убрать неудачные кадры. Готовым слайд-шоу можно будет поделиться с друзьями в ленте новостей и поздравить маму с праздником.
В ближайшее время сервис "Воспоминания" станет доступен всем пользователям на витрине мини-приложений в ОК. Сервис будет работать на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android.
Кроме того, соцсеть будет автоматически создавать и предлагать пользователям видеоролики из памятных фотографий к определенным датам. Также ко Дню матери ОК выпустили социальный ролик
"Мам, смотри!".