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Постпред при ОЗХО пообещал добиться от Запада ответов по Навальному
Постпред при ОЗХО пообещал добиться от Запада ответов по Навальному - РИА Новости, 26.11.2021
Постпред при ОЗХО пообещал добиться от Запада ответов по Навальному
Россия будет настойчиво добиваться ответов от Британии, ФРГ, Франции и Швеции по делу Алексея Навального, но кажется, что они не готовы сотрудничать, заявил... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:25
2021-11-26T14:25
в мире
сша
франция
александр шульгин
россия
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Россия будет настойчиво добиваться ответов от Британии, ФРГ, Франции и Швеции по делу Алексея Навального, но кажется, что они не готовы сотрудничать, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин."Мы настроены добиваться ответов на наши вопросы (по делу Навального - ред.). Вопрос в том, готовы ли наши партнеры дать их, готовы ли они сотрудничать или нет. На мой взгляд, скорее нет, чем да", - сказал Шульгин на онлайн-брифинге, посвященном предстоящей сессии Конференции стран-участниц ОЗХО.Британия, ФРГ, Франция и Швеция в октябре представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным. В постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения РФ и считают их "попыткой уклониться от ответственности". Постпредство ФРГ также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота РФ от 7 октября по инциденту "не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству РФ группой из 45 стран". Франция проинформировала о том, что решила не давать ход запросу РФ об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция же заявила, что "действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне".Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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в мире, сша, франция, александр шульгин, россия
14:25 26.11.2021
 
Постпред при ОЗХО пообещал добиться от Запада ответов по Навальному

Постпред при ОЗХО Шульгин: Россия будет добиваться ответов от Запада по Навальному

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
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ПАРИЖ, 26 ноя - РИА Новости. Россия будет настойчиво добиваться ответов от Британии, ФРГ, Франции и Швеции по делу Алексея Навального, но кажется, что они не готовы сотрудничать, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.
"Мы настроены добиваться ответов на наши вопросы (по делу Навального - ред.). Вопрос в том, готовы ли наши партнеры дать их, готовы ли они сотрудничать или нет. На мой взгляд, скорее нет, чем да", - сказал Шульгин на онлайн-брифинге, посвященном предстоящей сессии Конференции стран-участниц ОЗХО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 16:49
Захарова оценила ответ Запада на демарш России по ситуации с Навальным
Британия, ФРГ, Франция и Швеция в октябре представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным. В постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения РФ и считают их "попыткой уклониться от ответственности". Постпредство ФРГ также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота РФ от 7 октября по инциденту "не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству РФ группой из 45 стран". Франция проинформировала о том, что решила не давать ход запросу РФ об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция же заявила, что "действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне".
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 12:16
Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
 
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