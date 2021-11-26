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Воробьев назвал самое затратное для Подмосковья направление
Воробьев назвал самое затратное для Подмосковья направление - РИА Новости, 26.11.2021
Воробьев назвал самое затратное для Подмосковья направление
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал направление благоустройства самым затратным, но "благодарным". РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:32
2021-11-26T12:32
2021-11-26T12:32
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мытищи
московская область (подмосковье)
балашиха
андрей воробьев
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал направление благоустройства самым затратным, но "благодарным"."Если вы затронули тему облика Подмосковья и темы благоустройства, то это самые затратные, но и самые благодарные вложения. Мы меняем не только культуру, но и качество жизни человека, так как если в лесу рядом с Балашихой, Мытищами или Одинцово был дикий отдых, то и культура была соответствующая. Сейчас сюда приходит малый бизнес, приходят семьи, которые проводят там от 2 до 6 часов", - сказал Воробьев в телеэфире.Он добавил, что в настоящее время перед властями региона стоит цель, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья была комфортная городская среда.
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мытищи
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мытищи, московская область (подмосковье), балашиха, андрей воробьев