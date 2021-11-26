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Тверская область
https://ria.ru/20211126/nagrazhdenie-1760949818.html
Руденя наградил многодетных мам и победителей конкурса на лучшее подворье
Руденя наградил многодетных мам и победителей конкурса на лучшее подворье - РИА Новости, 26.11.2021
Руденя наградил многодетных мам и победителей конкурса на лучшее подворье
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу в преддверии Дня матери, который будет отмечаться в воскресенье, 28 ноября, наградил многодетных мам и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:26
2021-11-26T18:26
тверская область
тверская область
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу в преддверии Дня матери, который будет отмечаться в воскресенье, 28 ноября, наградил многодетных мам и победителей конкурса "Лучшее семейное подворье", сообщает пресс-служба регионального правительства.Также на празднике были объявлены победители регионального конкурса "Лучшее семейное подворье". Игорь Руденя вручил семьям сертификаты.Глава региона напомнил, что на региональном уровне введены дополнительные меры поддержки молодых и многодетных семей. Результатом работы стало увеличение числа многодетных семей в Тверской области почти на треть: с 9967 в 2016-ом до 13949 семей в 2021-ом году.Как сообщил губернатор, комплексная система мер поддержки семей с детьми в Верхневолжье будет развиваться."В планах следующего года – расширение жилищной программы для многодетных семей, предоставление бесплатной школьной формы всем детям из многодетных семей - с 1 по 11 классы и другие новые меры", - отметил Руденя.
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тверская область, игорь руденя, жилье
18:26 26.11.2021
 

Руденя наградил многодетных мам и победителей конкурса на лучшее подворье

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя наградил многодетных мам и победителей конкурса на лучшее подворье
Руденя наградил многодетных мам и победителей конкурса на лучшее подворье - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу в преддверии Дня матери, который будет отмечаться в воскресенье, 28 ноября, наградил многодетных мам и победителей конкурса "Лучшее семейное подворье", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На доброте и самоотверженности матерей строится вся наша жизнь. Я уверен, что наши тверские дети приумножат достижения Верхневолжья и славу нашего Отечества. Но каких бы высот они не достигли, за теплотой и мудрым советом они всегда будут обращаться к своим мамам, будут приходить в свой отчий дом", - отметил глава региона.
Также на празднике были объявлены победители регионального конкурса "Лучшее семейное подворье". Игорь Руденя вручил семьям сертификаты.
Глава региона напомнил, что на региональном уровне введены дополнительные меры поддержки молодых и многодетных семей. Результатом работы стало увеличение числа многодетных семей в Тверской области почти на треть: с 9967 в 2016-ом до 13949 семей в 2021-ом году.
Как сообщил губернатор, комплексная система мер поддержки семей с детьми в Верхневолжье будет развиваться.
"В планах следующего года – расширение жилищной программы для многодетных семей, предоставление бесплатной школьной формы всем детям из многодетных семей - с 1 по 11 классы и другие новые меры", - отметил Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании Правительства - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЖилье
 
 
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