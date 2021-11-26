https://ria.ru/20211126/nagrazhdenie-1760949818.html

Руденя наградил многодетных мам и победителей конкурса на лучшее подворье

Руденя наградил многодетных мам и победителей конкурса на лучшее подворье - РИА Новости, 26.11.2021

Руденя наградил многодетных мам и победителей конкурса на лучшее подворье

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу в преддверии Дня матери, который будет отмечаться в воскресенье, 28 ноября, наградил многодетных мам и... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:26

2021-11-26T18:26

2021-11-26T18:26

тверская область

тверская область

игорь руденя

жилье

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ТВЕРЬ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу в преддверии Дня матери, который будет отмечаться в воскресенье, 28 ноября, наградил многодетных мам и победителей конкурса "Лучшее семейное подворье", сообщает пресс-служба регионального правительства.Также на празднике были объявлены победители регионального конкурса "Лучшее семейное подворье". Игорь Руденя вручил семьям сертификаты.Глава региона напомнил, что на региональном уровне введены дополнительные меры поддержки молодых и многодетных семей. Результатом работы стало увеличение числа многодетных семей в Тверской области почти на треть: с 9967 в 2016-ом до 13949 семей в 2021-ом году.Как сообщил губернатор, комплексная система мер поддержки семей с детьми в Верхневолжье будет развиваться."В планах следующего года – расширение жилищной программы для многодетных семей, предоставление бесплатной школьной формы всем детям из многодетных семей - с 1 по 11 классы и другие новые меры", - отметил Руденя.

https://ria.ru/20211026/natsproekt-1756343276.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя, жилье