https://ria.ru/20211126/murmansk-1760930166.html

Рост инвестиций в экономику Мурманской области составил 9,4%

Рост инвестиций в экономику Мурманской области составил 9,4% - РИА Новости, 26.11.2021

Рост инвестиций в экономику Мурманской области составил 9,4%

Экономический рост в Мурманской области по итогам прошлого года составил более 6%, а объем инвестиций возрос на 9,4%, при этом регион остается лидером по... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:16

2021-11-26T17:16

2021-11-26T17:16

мурманская область

экономика

мурманская область

андрей чибис

россия

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МУРМАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Экономический рост в Мурманской области по итогам прошлого года составил более 6%, а объем инвестиций возрос на 9,4%, при этом регион остается лидером по количеству резидентов АЗРФ, сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании правительства региона в пятницу.По словам губернатора, объём строительных работ в области также увеличился на 34%. Это почти в шесть раз выше, чем в среднем по России. Кроме того, Чибис отметил, что Мурманская область является приграничным регионом, имеющим высокий экспортный потенциал. Именно он позволил нарастить объём несырьевого неэнергетического экспорта до 4,1 млрд долларов США (доля региона в российском экспорте – 2,5%). По этому параметру Кольское Заполярье находится на втором месте в Арктической зоне РФ и на восьмом месте по России. Чибис заявил, что это заслуга мурманских промышленных предприятий-экспортёров и рыбопромышленного комплекса области."Мурманская область остаётся лидером по количеству резидентов Арктической зоны РФ…. теперь в общей сложности их уже 93. Общий заявленный объём инвестиций от них составляет 123,7 миллиарда рублей. Из них уже фактически вложено 8,7 миллиарда рублей, что на 2,5 миллиарда рублей больше, чем было по плану. Это почти половина всех осуществлённых инвестиций в Арктической зоне России", сказал Чибис, отметив, что в регионе уже реализовано пять проектов в рамках этого преференциального режима.В том числе положительная динамика наблюдается и по резидентам ТОР "Столица Арктики". Заявленный объём инвестиций от девяти резидентов – почти 104 миллиарда рублей. Фактически в настоящее время проинвестировано 78,5 миллиарда рублей (на 8 миллиардов больше, чем по плану). А налоговые поступления в бюджет уже превысили два миллиарда рублей."Благодаря поддержке федерального правительства нам удалось добиться, что мы налоги получаем не только от готовой инфраструктуры и готовых объектов, а получаем их, в том числе, от тех подрядчиков, которые работают на нашей территории. В сумме по ТОР и АЗРФ сейчас область идёт с опережением плана на 10,5 миллиарда рублей", - подчеркнул глава региона.Также губернатор отметил, что уже подано более трех тысяч заявлений на получение "Гектара Арктики". Этот показатель больше, чем у всех регионов этой программы вместе взятых. По словам Чибиса, её популярность в Мурманской области бьёт все рекорды и прогнозы."Фактически уже предоставлено 960 земельных участков. То есть землю получил каждый третий, кто подал заявление. А каждое второе из всех заявлений уже на кадастровом учёте", – уточнил глава региона.Кроме того, в рамках Губернаторского стартапа в следующем году планируется удвоить количество проектов для поддержки. Её получат не менее 28 конкурсантов. Как подчеркнул Андрей Чибис, всё это не только даёт импульс экономике, но и создаёт новые рабочие места. Благодаря режимам ТОР и АЗРФ в области уже появилось 2,3 тысячи рабочих мест.Число занятых в среднем и малом бизнесе за первое полугодие этого года увеличилось на 2,8 тысячи человек по сравнению с прошлым годом. Количество самозанятых возросло в два раза – до 11 тысяч. Благодаря 51 выданному гранту по программе Губернаторского стартапа создано 2140 рабочих мест.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760485898.html

https://ria.ru/20211122/vrachi-1760122555.html

https://ria.ru/20211027/murmansk-1756577432.html

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экономика, мурманская область, андрей чибис, россия