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В Москве назвали самые популярные имена для новорожденных
В Москве назвали самые популярные имена для новорожденных - РИА Новости, 26.11.2021
В Москве назвали самые популярные имена для новорожденных
Самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2021 году остаются Александр и София, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления ЗАГС столицы. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:02
2021-11-26T13:02
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2021 году остаются Александр и София, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления ЗАГС столицы."Александр и София (Софья) являются самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2021 году. В пятерку популярных мужских имен вошли Михаил, Максим, Лев и Артем. Такие имена, как Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил, Артем, оставались в топе последние 20 лет, а некоторые имена становились популярными в определенное время. В 2000 году также были популярны имена Никита, Алексей, Андрей и Илья. В 2010-2015 годах тенденция на эти имена постепенно ушла, в топе оказались Лев и Матвей", - рассказали в пресс-службе.Среди женских имен в Москве самыми популярными остаются Мария, Анна, Алиса и Ева."Среди женских имен в этом году особенно популярны: Алиса – четвертое место и Ева – пятое место. Вслед за Софией идут имена Анна и Мария, которые в разные годы занимают второе и третье место. Также в этом году девочек называли Виктория – шестое место, Полина – седьмое место, Александра – восьмое место, Елизавета - девятое место, Варвара – десятое место", - рассказали в пресс-службе.
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москва
13:02 26.11.2021
 
В Москве назвали самые популярные имена для новорожденных

Самыми популярными именами для новорожденных в Москве остаются Александр и София

© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / osons163
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2021 году остаются Александр и София, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления ЗАГС столицы.
"Александр и София (Софья) являются самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2021 году. В пятерку популярных мужских имен вошли Михаил, Максим, Лев и Артем. Такие имена, как Александр, Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил, Артем, оставались в топе последние 20 лет, а некоторые имена становились популярными в определенное время. В 2000 году также были популярны имена Никита, Алексей, Андрей и Илья. В 2010-2015 годах тенденция на эти имена постепенно ушла, в топе оказались Лев и Матвей", - рассказали в пресс-службе.
Среди женских имен в Москве самыми популярными остаются Мария, Анна, Алиса и Ева.
"Среди женских имен в этом году особенно популярны: Алиса – четвертое место и Ева – пятое место. Вслед за Софией идут имена Анна и Мария, которые в разные годы занимают второе и третье место. Также в этом году девочек называли Виктория – шестое место, Полина – седьмое место, Александра – восьмое место, Елизавета - девятое место, Варвара – десятое место", - рассказали в пресс-службе.
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