https://ria.ru/20211126/moskva-1760851695.html

Мужчина, сбивший двух человек на остановке в Москве, предстанет перед судом

Мужчина, сбивший двух человек на остановке в Москве, предстанет перед судом - РИА Новости, 26.11.2021

Мужчина, сбивший двух человек на остановке в Москве, предстанет перед судом

Мужчина, пьяным наехавший на остановку на юго-западе Москвы и сбивший двух человек, один из которых погиб, предстанет перед судом, сообщает столичная... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T12:06

2021-11-26T12:06

2021-11-26T12:06

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мужчина, пьяным наехавший на остановку на юго-западе Москвы и сбивший двух человек, один из которых погиб, предстанет перед судом, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.ДТП произошло в августе на улице Миклухо-Маклая: пьяный водитель въехал в остановку, сбив 61-летнюю бабушку и 16-летнюю внучку. Женщина получила тяжелую сочетанную травму, травматическую ампутацию правой нижней конечности, закрытый перелом левой голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, у девушки - перелом пальцев правой стопы.По данным прокуратуры, от полученных травм женщина скончалась в больнице, вследствие чего обвинение против 33-летнего водителя Ильи Корнеева было переквалифицировано."Фигуранту предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения), он содержится под стражей и в ближайшее время предстанет перед Гагаринским районным судом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211120/dtp-1759962133.html

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происшествия, москва, россия