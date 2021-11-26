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Мужчина, сбивший двух человек на остановке в Москве, предстанет перед судом
Мужчина, сбивший двух человек на остановке в Москве, предстанет перед судом - РИА Новости, 26.11.2021
Мужчина, сбивший двух человек на остановке в Москве, предстанет перед судом
Мужчина, пьяным наехавший на остановку на юго-западе Москвы и сбивший двух человек, один из которых погиб, предстанет перед судом, сообщает столичная... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T12:06
2021-11-26T12:06
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мужчина, пьяным наехавший на остановку на юго-западе Москвы и сбивший двух человек, один из которых погиб, предстанет перед судом, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.ДТП произошло в августе на улице Миклухо-Маклая: пьяный водитель въехал в остановку, сбив 61-летнюю бабушку и 16-летнюю внучку. Женщина получила тяжелую сочетанную травму, травматическую ампутацию правой нижней конечности, закрытый перелом левой голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, у девушки - перелом пальцев правой стопы.По данным прокуратуры, от полученных травм женщина скончалась в больнице, вследствие чего обвинение против 33-летнего водителя Ильи Корнеева было переквалифицировано."Фигуранту предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения), он содержится под стражей и в ближайшее время предстанет перед Гагаринским районным судом", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
12:06 26.11.2021
 
Мужчина, сбивший двух человек на остановке в Москве, предстанет перед судом

Мужчина, в пьяном виде сбивший двух человек на остановке в Москве, предстанет перед судом

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием легкового автомобиля Skoda, который совершил наезд на остановку общественного транспорта на ул. Миклухо-Маклая
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля Skoda, который совершил наезд на остановку общественного транспорта на ул. Миклухо-Маклая - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля Skoda, который совершил наезд на остановку общественного транспорта на ул. Миклухо-Маклая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мужчина, пьяным наехавший на остановку на юго-западе Москвы и сбивший двух человек, один из которых погиб, предстанет перед судом, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
ДТП произошло в августе на улице Миклухо-Маклая: пьяный водитель въехал в остановку, сбив 61-летнюю бабушку и 16-летнюю внучку. Женщина получила тяжелую сочетанную травму, травматическую ампутацию правой нижней конечности, закрытый перелом левой голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, у девушки - перелом пальцев правой стопы.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 15:31
В центре Петербурга автомобиль сбил пешеходов после ДТП
По данным прокуратуры, от полученных травм женщина скончалась в больнице, вследствие чего обвинение против 33-летнего водителя Ильи Корнеева было переквалифицировано.
"Фигуранту предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения), он содержится под стражей и в ближайшее время предстанет перед Гагаринским районным судом", - говорится в сообщении.
 
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