https://ria.ru/20211126/moskva-1760836295.html
Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально - РИА Новости, 26.11.2021
Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
Машин на дорогах Москвы не становится радикально больше благодаря развитию общественного транспорта и платной парковке, сообщил в интервью РИА Новости мэр... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T10:49
2021-11-26T10:49
2021-11-26T10:49
общество
москва
сергей собянин
авто
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594047518_0:154:2957:1817_1920x0_80_0_0_2606139cc6e839841d3f9b80338f6902.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Машин на дорогах Москвы не становится радикально больше благодаря развитию общественного транспорта и платной парковке, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."Радикально число машин на московских дорогах не увеличивается. Хотя машин в целом в городе становится больше, но на дороги выезжает от 3 до 3,5 миллиона машин. Если выезжают 3,8, мы видим 9-балльные пробки, если 3,3 - то это 4-5 баллов. Средняя нагрузка - 3,5 миллиона (машин на московских дорогах). Почему это происходит? Почему при увеличении общего парка где-то на 1,5 миллиона за последние годы этих машин на дорогах нет? Потому что развивается общественный транспорт, платная парковка. Это создает другую мотивацию у людей", - сказал Собянин. По его словам, возможность передвигаться на комфортном наземном транспорте, метрополитене, пригородных электричках дает свой эффект и сдерживает рост количества машин на дорогах."Но, тем не менее, все равно машин много и требуется развивать улично-дорожную сеть. Поэтому мы практически все вылетные магистрали реконструировали, все развязки на МКАДе реконструировали. Сегодня закончили реконструкцию Волоколамки. Это проект, которому лет 15, наверное. Помните, строительство Алабяно-Балтийского и Волоколамского тоннеля. Сегодня мы построили последний участок, заменили старый мост и в общем реконструкцию Волоколамки закончили", - рассказал мэр.От отметил, что помимо действующих магистралей, надо создавать магистрали, так называемые хорды, которые не заезжают в центр. "Я надеюсь, что в следующем году мы закончим строительство Северо-Восточной хорды, крупнейшей городской магистрали. А еще через год введем Юго-Восточную хорду и Южную рокаду. И хордовый каркас дорог будет закончен. Он улучшит транспортную ситуацию в Москве и даст возможность, не заезжая в центр, проезжать по диагонали через город", - уточнил Собянин.
https://ria.ru/20211121/transport-1760031148.html
https://ria.ru/20210405/parkovka-1604214780.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594047518_164:0:2793:1972_1920x0_80_0_0_4e8f3c5adbc98e91ea27b6efff8485dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, авто, общественный транспорт
Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально
Собянин: число машин в Москве не растет радикально из-за развития парковок и ОТ
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Машин на дорогах Москвы
не становится радикально больше благодаря развитию общественного транспорта и платной парковке, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин
.
"Радикально число машин на московских дорогах не увеличивается. Хотя машин в целом в городе становится больше, но на дороги выезжает от 3 до 3,5 миллиона машин. Если выезжают 3,8, мы видим 9-балльные пробки, если 3,3 - то это 4-5 баллов. Средняя нагрузка - 3,5 миллиона (машин на московских дорогах). Почему это происходит? Почему при увеличении общего парка где-то на 1,5 миллиона за последние годы этих машин на дорогах нет? Потому что развивается общественный транспорт, платная парковка. Это создает другую мотивацию у людей", - сказал Собянин. По его словам, возможность передвигаться на комфортном наземном транспорте, метрополитене, пригородных электричках дает свой эффект и сдерживает рост количества машин на дорогах.
"Но, тем не менее, все равно машин много и требуется развивать улично-дорожную сеть. Поэтому мы практически все вылетные магистрали реконструировали, все развязки на МКАДе реконструировали. Сегодня закончили реконструкцию Волоколамки. Это проект, которому лет 15, наверное. Помните, строительство Алабяно-Балтийского и Волоколамского тоннеля. Сегодня мы построили последний участок, заменили старый мост и в общем реконструкцию Волоколамки закончили", - рассказал мэр.
От отметил, что помимо действующих магистралей, надо создавать магистрали, так называемые хорды, которые не заезжают в центр. "Я надеюсь, что в следующем году мы закончим строительство Северо-Восточной хорды, крупнейшей городской магистрали. А еще через год введем Юго-Восточную хорду и Южную рокаду. И хордовый каркас дорог будет закончен. Он улучшит транспортную ситуацию в Москве и даст возможность, не заезжая в центр, проезжать по диагонали через город", - уточнил Собянин.