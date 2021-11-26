https://ria.ru/20211126/moskva-1760836295.html

Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально

Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально - РИА Новости, 26.11.2021

Собянин рассказал, почему число машин в Москве не увеличивается радикально

Машин на дорогах Москвы не становится радикально больше благодаря развитию общественного транспорта и платной парковке, сообщил в интервью РИА Новости мэр... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T10:49

2021-11-26T10:49

2021-11-26T10:49

общество

москва

сергей собянин

авто

общественный транспорт

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Машин на дорогах Москвы не становится радикально больше благодаря развитию общественного транспорта и платной парковке, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."Радикально число машин на московских дорогах не увеличивается. Хотя машин в целом в городе становится больше, но на дороги выезжает от 3 до 3,5 миллиона машин. Если выезжают 3,8, мы видим 9-балльные пробки, если 3,3 - то это 4-5 баллов. Средняя нагрузка - 3,5 миллиона (машин на московских дорогах). Почему это происходит? Почему при увеличении общего парка где-то на 1,5 миллиона за последние годы этих машин на дорогах нет? Потому что развивается общественный транспорт, платная парковка. Это создает другую мотивацию у людей", - сказал Собянин. По его словам, возможность передвигаться на комфортном наземном транспорте, метрополитене, пригородных электричках дает свой эффект и сдерживает рост количества машин на дорогах."Но, тем не менее, все равно машин много и требуется развивать улично-дорожную сеть. Поэтому мы практически все вылетные магистрали реконструировали, все развязки на МКАДе реконструировали. Сегодня закончили реконструкцию Волоколамки. Это проект, которому лет 15, наверное. Помните, строительство Алабяно-Балтийского и Волоколамского тоннеля. Сегодня мы построили последний участок, заменили старый мост и в общем реконструкцию Волоколамки закончили", - рассказал мэр.От отметил, что помимо действующих магистралей, надо создавать магистрали, так называемые хорды, которые не заезжают в центр. "Я надеюсь, что в следующем году мы закончим строительство Северо-Восточной хорды, крупнейшей городской магистрали. А еще через год введем Юго-Восточную хорду и Южную рокаду. И хордовый каркас дорог будет закончен. Он улучшит транспортную ситуацию в Москве и даст возможность, не заезжая в центр, проезжать по диагонали через город", - уточнил Собянин.

https://ria.ru/20211121/transport-1760031148.html

https://ria.ru/20210405/parkovka-1604214780.html

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общество, москва, сергей собянин, авто, общественный транспорт