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Онлайн-конференция к 80-летию Московской битвы
Онлайн-конференция к 80-летию Московской битвы - РИА Новости, 26.11.2021
Онлайн-конференция к 80-летию Московской битвы
29 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о проектах, которые реализует в год 80-летия Московской битвы Государственный музей обороны Москвы.
2021-11-26T09:31
2021-11-26T09:31
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель директора по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы Алексей ЛУЧКИН;- заведующий отделом научно-просветительской работы Государственного музея обороны Москвы Ксения НАЗЕМЦЕВА;- старший научный сотрудник Государственного музея обороны Москвы Екатерина РОМАШОВА.5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия, знаменовал собой психологический перелом в Великой Отечественной войне, укрепил веру в Победу среди солдат и гражданского населения, разрушил миф о непобедимости немецкой армии.Об истории Московской битвы и мероприятиях, которые проходят в 2021 году в Государственном музее обороны Москвы, пойдет речь на онлайн-конференции.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы
09:31 26.11.2021
 

Онлайн-конференция к 80-летию Московской битвы

Читать ria.ru в
29 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о проектах, которые реализует в год 80-летия Московской битвы Государственный музей обороны Москвы.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель директора по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы Алексей ЛУЧКИН;
- заведующий отделом научно-просветительской работы Государственного музея обороны Москвы Ксения НАЗЕМЦЕВА;
- старший научный сотрудник Государственного музея обороны Москвы Екатерина РОМАШОВА.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия, знаменовал собой психологический перелом в Великой Отечественной войне, укрепил веру в Победу среди солдат и гражданского населения, разрушил миф о непобедимости немецкой армии.
Об истории Московской битвы и мероприятиях, которые проходят в 2021 году в Государственном музее обороны Москвы, пойдет речь на онлайн-конференции.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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