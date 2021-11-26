Онлайн-конференция к 80-летию Московской битвы
29 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о проектах, которые реализует в год 80-летия Московской битвы Государственный музей обороны Москвы.
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Участники:
- заместитель директора по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы Алексей ЛУЧКИН;
- заведующий отделом научно-просветительской работы Государственного музея обороны Москвы Ксения НАЗЕМЦЕВА;
- старший научный сотрудник Государственного музея обороны Москвы Екатерина РОМАШОВА.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия, знаменовал собой психологический перелом в Великой Отечественной войне, укрепил веру в Победу среди солдат и гражданского населения, разрушил миф о непобедимости немецкой армии.
Об истории Московской битвы и мероприятиях, которые проходят в 2021 году в Государственном музее обороны Москвы, пойдет речь на онлайн-конференции.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы Алексей ЛУЧКИН;
- заведующий отделом научно-просветительской работы Государственного музея обороны Москвы Ксения НАЗЕМЦЕВА;
- старший научный сотрудник Государственного музея обороны Москвы Екатерина РОМАШОВА.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия, знаменовал собой психологический перелом в Великой Отечественной войне, укрепил веру в Победу среди солдат и гражданского населения, разрушил миф о непобедимости немецкой армии.
Об истории Московской битвы и мероприятиях, которые проходят в 2021 году в Государственном музее обороны Москвы, пойдет речь на онлайн-конференции.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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