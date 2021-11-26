https://ria.ru/20211126/moskovskaya-bitva-1760824295.html

Онлайн-конференция к 80-летию Московской битвы

Онлайн-конференция к 80-летию Московской битвы - РИА Новости, 26.11.2021

Онлайн-конференция к 80-летию Московской битвы

29 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о проектах, которые реализует в год 80-летия Московской битвы Государственный музей обороны Москвы.

2021-11-26T09:31

2021-11-26T09:31

2021-11-26T09:31

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора по научно-методической работе Государственного музея обороны Москвы Алексей ЛУЧКИН;- заведующий отделом научно-просветительской работы Государственного музея обороны Москвы Ксения НАЗЕМЦЕВА;- старший научный сотрудник Государственного музея обороны Москвы Екатерина РОМАШОВА.5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия, знаменовал собой психологический перелом в Великой Отечественной войне, укрепил веру в Победу среди солдат и гражданского населения, разрушил миф о непобедимости немецкой армии.Об истории Московской битвы и мероприятиях, которые проходят в 2021 году в Государственном музее обороны Москвы, пойдет речь на онлайн-конференции.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы