https://ria.ru/20211126/moshenniki-1760815113.html

Эксперты рассказали, как избежать обмана в сети во время "Черной пятницы"

Эксперты рассказали, как избежать обмана в сети во время "Черной пятницы" - РИА Новости, 26.11.2021

Эксперты рассказали, как избежать обмана в сети во время "Черной пятницы"

Покупателям в период распродаж не стоит доверять слишком низким ценам и переходить по сомнительным ссылкам на выгодные предложения в почте, мессенджерах или... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T07:16

2021-11-26T07:16

2021-11-26T07:16

технологии

алексей федоров

снг

лаборатория касперского

черная пятница

россия

avast

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Покупателям в период распродаж не стоит доверять слишком низким ценам и переходить по сомнительным ссылкам на выгодные предложения в почте, мессенджерах или соцсетях, рассказали РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности."Черную пятницу", которая знаменует начало новогоднего сезона, магазины устраивают в последнюю неделю ноября. В России "Черная пятница" проводится с 2013 года; в этом году она приходится на 26 ноября.Он добавил, что в том случае, если покупатель видит интересное предложение в письме от конкретного магазина, не стоит сразу переходить по ссылке, лучше самостоятельно найти этот сайт в браузере и проверить, есть ли там эта акция - так можно избежать фишинговых ресурсов. Кроме того, стоит читать отзывы и совершать покупки только на проверенных сайтах и отслеживать цены еще до начала распродажи - иногда в магазинах, не участвующих в акциях, цены ниже, чем в тех, которые участвуют.Директор управления маркетинга ESET в России и СНГ Кирилл Подгорный также отметил, что предложения о 80% скидки на сумку или смартфон известной фирмы скорее всего являются обманом - обычно такие уведомления снабжены припиской об ограниченном времени или малом количестве товаров по акции. Таким образом мошенники побуждают жертв поторопиться и совершить необдуманные действия.Эксперт ESET рекомендует внимательно проверять адреса, с которых приходят предложения - ради наживы мошенники создают клоны сайтов популярных брендов и делают фишинговые рассылки, при этом имя бренда в самом адресе может быть написано с ошибкой. Он также отметил, что в период с мая по август 2021 года компания зафиксировала 55 миллиардов атак с подбором паролей, поэтому для учетной записи в магазине стоит придумать сложный пароль."Аккуратнее с общественными сетями Wi-Fi. Особенно это актуально для больших торговых центров, где покупатель делает заказ онлайн, чтобы сразу забрать его в магазине. Злоумышленники могут создать поддельную точку доступа к Wi-Fi с похожим названием. В случае подключения к такой сети, мошенники легко перехватывают платежные данные и обворовывают жертву. Поэтому во время покупок лучше пользоваться мобильным интернетом", - добавил Подгорный."Мы видим, что обычно мошенники мимикрируют под популярные крупные бренды. Например, мы встречали ресурсы, имитирующие странички известного гипермаркета электроники, интернет-магазинов. Сами схемы разные, например, пользователям могут предлагать фейковые купоны на скидку или предлагать пройти опрос и получить за это щедрое вознаграждение", - рассказала старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.Аналитик "Лаборатории Касперского" добавила, что все схемы сводятся к использованию приемов социальной инженерии с целью выманить деньги и данные пользователей. Кроме того, есть риск столкнуться с мошенничеством в неизвестных онлайн-магазинах - они обычно завлекают очень низкими ценами и большими скидками.При совершении покупок онлайн Щербакова рекомендует внимательно проверять адрес сайта в адресной строке перед тем, как вводить данные для оплаты, если онлайн-магазин неизвестный, проверять на специальных whois-сервисах информацию о домене (если он свежий и зарегистрирован на частное лицо, лучше воздержаться от покупок), а также установить защитное ПО, которое заблокирует попытку перейти на фишинговый или скам-сайт или на вредоносные рекламные баннеры.Что делать, если вы уже попались на мошенническую схему?"Если в период распродаж вы все-таки попались на удочку хакеров и лишились денег, то, во-первых, заблокируйте скомпрометированную банковскую карту. Во-вторых, обратитесь в ваш банк и расскажите о случившемся. Возможно, вам вернут украденные средства. В-третьих, напишите заявление в полицию", - сказал специалист ESET Подгорный.Он также добавил, что об афере необходимо сообщить в компанию, именем которой прикрывались мошенники - крупные бренды могут пойти навстречу клиенту и компенсировать часть потерь."Постарайтесь проанализировать, какие данные вы вводили на этом сайте. Часто на фишинговых страницах злоумышленники не только воруют деньги, но и собирают данные карт, чтобы использовать их в дальнейших схемах. Поэтому, если вы вводили данные карты, ее нужно заблокировать и перевыпустить", - отметил эксперт Avast Федоров.

https://ria.ru/20211123/pokupki-1760269318.html

https://ria.ru/20211125/skidki-1760528826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, алексей федоров, снг, лаборатория касперского, черная пятница, россия, avast