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В Латвии заявили, что Лукашенко не знает число мигрантов в Белоруссии
В Латвии заявили, что Лукашенко не знает число мигрантов в Белоруссии - РИА Новости, 26.11.2021
В Латвии заявили, что Лукашенко не знает число мигрантов в Белоруссии
Точное количество мигрантов на границе Белоруссии неизвестно сейчас никому, включая президенту Белоруссии Александру Лукашенко, звучат числа от 7 до 20 тысяч,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:30
2021-11-26T13:30
в мире
белоруссия
латвия
александр лукашенко
эдгарс ринкевичс
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Точное количество мигрантов на границе Белоруссии неизвестно сейчас никому, включая президенту Белоруссии Александру Лукашенко, звучат числа от 7 до 20 тысяч, сказал в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину. В частности, в ноябре Iraqi Airways уже осуществила три эвакуационных рейса в Ирак, которыми вернула на родину своих граждан из числа мигрантов, которые пытались попасть в ЕС через белорусскую территорию. Также мигранты возвращаются домой в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
белоруссия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, латвия, александр лукашенко, эдгарс ринкевичс, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:30 26.11.2021
 
В Латвии заявили, что Лукашенко не знает число мигрантов в Белоруссии

Глава МИД Латвии Ринкевичс: Лукашенко не знает, сколько мигрантов находится в Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Точное количество мигрантов на границе Белоруссии неизвестно сейчас никому, включая президенту Белоруссии Александру Лукашенко, звучат числа от 7 до 20 тысяч, сказал в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Точной информации пока нет ни у кого… Мы слышали числа от 7 до 20 тысяч… Мы знаем из информации, которую предоставил сам режим, что их примерно 7 тысяч, но надо учитывать, что эти цифры может не знать даже сам Лукашенко", - сказал Ринкевичс.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину. В частности, в ноябре Iraqi Airways уже осуществила три эвакуационных рейса в Ирак, которыми вернула на родину своих граждан из числа мигрантов, которые пытались попасть в ЕС через белорусскую территорию. Также мигранты возвращаются домой в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
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В миреБелоруссияЛатвияАлександр ЛукашенкоЭдгарс РинкевичсСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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