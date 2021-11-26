https://ria.ru/20211126/migranty-1760870484.html

В Латвии заявили, что Лукашенко не знает число мигрантов в Белоруссии

В Латвии заявили, что Лукашенко не знает число мигрантов в Белоруссии - РИА Новости, 26.11.2021

В Латвии заявили, что Лукашенко не знает число мигрантов в Белоруссии

Точное количество мигрантов на границе Белоруссии неизвестно сейчас никому, включая президенту Белоруссии Александру Лукашенко, звучат числа от 7 до 20 тысяч,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:30

2021-11-26T13:30

2021-11-26T13:30

в мире

белоруссия

латвия

александр лукашенко

эдгарс ринкевичс

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Точное количество мигрантов на границе Белоруссии неизвестно сейчас никому, включая президенту Белоруссии Александру Лукашенко, звучат числа от 7 до 20 тысяч, сказал в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В целом же, как сообщала в ноябре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, на территории Белоруссии находятся порядка 7 тысяч беженцев. Между тем некоторые мигранты после безуспешных попыток попасть в ЕС возвращаются на родину. В частности, в ноябре Iraqi Airways уже осуществила три эвакуационных рейса в Ирак, которыми вернула на родину своих граждан из числа мигрантов, которые пытались попасть в ЕС через белорусскую территорию. Также мигранты возвращаются домой в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-26T13:30 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, латвия, александр лукашенко, эдгарс ринкевичс, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии