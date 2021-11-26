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Меркель выбрала рок-хит для церемонии прощания с должностью канцлера
Меркель выбрала рок-хит для церемонии прощания с должностью канцлера - РИА Новости, 26.11.2021
Меркель выбрала рок-хит для церемонии прощания с должностью канцлера
Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет, для церемонии прощания с этой должностью выбрала песни певицы Хильдегард Кнеф и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:32
2021-11-26T16:32
германия
ангела меркель
der spiegel
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет, для церемонии прощания с этой должностью выбрала песни певицы Хильдегард Кнеф и панк-рокерши из ГДР Нины Хаген, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.Сообщается, что на церемонии, которая пройдет во дворе министерства обороны ФРГ в следующий четверг, будут исполнены песня Хильдегард Кнеф "Для меня должен пойти дождь из красных роз" (Für mich soll's rote Rosen regnen) и песня панк-исполнительницы Нины Хаген "Ты забыл цветную плёнку" (Du hast den Farbfilm vergessen), которая стала хитом в 1974 году.Кроме того, будет исполнено церковное песнопение "Боже, славим мы Тебя" (Großer Gott, wir loben dich).Отмечается, что из-за пандемии коронавируса церемония пройдет в меньшем масштабе, чем в прежние годы: гостей будет около 200. Среди приглашенных - все 52 федеральных министра, которые занимали посты в годы правления Меркель.Сейчас Меркель является и.о. канцлера - до формирования нового правительства Германии. Пост главы правительства ФРГ она занимала с 2005 года.
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германия, ангела меркель, der spiegel, министерство обороны германии
16:32 26.11.2021
 
Меркель выбрала рок-хит для церемонии прощания с должностью канцлера

Меркель выбрала песню панк-рокерши Нины Хаген для церемонии прощания с должностью канцлера

© AP Photo / Markus Schreiber Канцлер Германии Ангела Меркель в ожидании вручения свидетельства об увольнении
 Канцлер Германии Ангела Меркель в ожидании вручения свидетельства об увольнении - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Ангела Меркель, которая занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет, для церемонии прощания с этой должностью выбрала песни певицы Хильдегард Кнеф и панк-рокерши из ГДР Нины Хаген, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
Сообщается, что на церемонии, которая пройдет во дворе министерства обороны ФРГ в следующий четверг, будут исполнены песня Хильдегард Кнеф "Для меня должен пойти дождь из красных роз" (Für mich soll's rote Rosen regnen) и песня панк-исполнительницы Нины Хаген "Ты забыл цветную плёнку" (Du hast den Farbfilm vergessen), которая стала хитом в 1974 году.
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Кроме того, будет исполнено церковное песнопение "Боже, славим мы Тебя" (Großer Gott, wir loben dich).
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса церемония пройдет в меньшем масштабе, чем в прежние годы: гостей будет около 200. Среди приглашенных - все 52 федеральных министра, которые занимали посты в годы правления Меркель.
Сейчас Меркель является и.о. канцлера - до формирования нового правительства Германии. Пост главы правительства ФРГ она занимала с 2005 года.
 
ГерманияАнгела МеркельDer SpiegelМинистерство обороны Германии
 
 
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