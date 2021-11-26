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Жители Приангарья застрелили спящую в берлоге медведицу с медвежатами
Жители Приангарья застрелили спящую в берлоге медведицу с медвежатами - РИА Новости, 26.11.2021
Жители Приангарья застрелили спящую в берлоге медведицу с медвежатами
Уголовное дело за незаконную охоту завели в Иркутской области, где местные жители разорили берлогу и застрелили спящих медведицу с медвежатами, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:49
2021-11-26T08:49
2021-11-26T08:49
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Уголовное дело за незаконную охоту завели в Иркутской области, где местные жители разорили берлогу и застрелили спящих медведицу с медвежатами, сообщает ГУМВД региона.В Баяндаевском районе Иркутской области инспекторы ГИБДД при патрулировании обнаружили в багажнике одной из машин свежевыделанные шкуры и лапы медведей. Водитель автомобиля пояснил, что останки животных нашел в лесу. В результате дальнейшей работы полицейские установили, что четверо местных жителей "разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами". Охоту на спящих зверей они засняли на мобильный телефон."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная охота", - говорится в сообщении.Ущерб, нанесенный животному миру, оценивается в 240 тысяч рублей. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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происшествия, иркутская область
Жители Приангарья застрелили спящую в берлоге медведицу с медвежатами
Дело завели в Приангарье после незаконной охоты на спящую медведицу с тремя медвежатами
ИРКУТСК, 26 ноя – РИА Новости.
Уголовное дело за незаконную охоту завели в Иркутской области
, где местные жители разорили берлогу и застрелили спящих медведицу с медвежатами, сообщает ГУМВД региона.
В Баяндаевском районе Иркутской области инспекторы ГИБДД при патрулировании обнаружили в багажнике одной из машин свежевыделанные шкуры и лапы медведей. Водитель автомобиля пояснил, что останки животных нашел в лесу. В результате дальнейшей работы полицейские установили, что четверо местных жителей "разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами". Охоту на спящих зверей они засняли на мобильный телефон.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная охота", - говорится в сообщении.
Ущерб, нанесенный животному миру, оценивается в 240 тысяч рублей. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.