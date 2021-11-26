https://ria.ru/20211126/mask-1760689258.html

В Турции нашли 1800-летнюю железную маску римского солдата

В Турции нашли 1800-летнюю железную маску римского солдата - РИА Новости, 26.11.2021

В Турции нашли 1800-летнюю железную маску римского солдата

В Турции, во время раскопок в древнем городе Адрианополис, расположенном в районе провинции Карабюк, археологи обнаружили железную маску возрастом 1800 лет. Она РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T06:27

2021-11-26T06:27

2021-11-26T06:27

культура

турция

археология

новости культуры

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760695461_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_a5b4ea3738ca79039e6aea855d26aa64.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Турции, во время раскопок в древнем городе Адрианополис, расположенном в районе провинции Карабюк, археологи обнаружили железную маску возрастом 1800 лет. Она принадлежала римскому солдату, сообщает Hurriyet Daily News.Работы в этом месте начались в 2003 году и продолжаются до сих пор под руководством Эрсина Челикбаша, доцента с кафедры археологии Карабюкского университета. Вместе с группой ученых он шесть месяцев изучал руины военной базы.Он заявил, что римские солдаты, скорее всего, создали базу в этом районе. Хотя ранее о об их присутствии в западной части Черного моря было неизвестно. Считается, что город был основан в I веке до нашей эры и функционировал до восьмого века нашей. Это было развитое поселение, что доказывают обнаруженные археологами объекты. За время раскопок здесь откопали руины 14 построек, в том числе две бани, два храма, театр, гробницу, виллу, площадь и военную базу, в которой и оказалась железная маска. Археологические работы продолжатся, а небольшие артефакты будут отправлены в музеи близлежащих провинций.

https://ria.ru/20211124/raskopki-1760355089.html

турция

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, археология, новости культуры, черное море