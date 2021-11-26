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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211126/mask-1760689258.html
В Турции нашли 1800-летнюю железную маску римского солдата
В Турции нашли 1800-летнюю железную маску римского солдата - РИА Новости, 26.11.2021
В Турции нашли 1800-летнюю железную маску римского солдата
В Турции, во время раскопок в древнем городе Адрианополис, расположенном в районе провинции Карабюк, археологи обнаружили железную маску возрастом 1800 лет. Она РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T06:27
2021-11-26T06:27
культура
турция
археология
новости культуры
черное море
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Турции, во время раскопок в древнем городе Адрианополис, расположенном в районе провинции Карабюк, археологи обнаружили железную маску возрастом 1800 лет. Она принадлежала римскому солдату, сообщает Hurriyet Daily News.Работы в этом месте начались в 2003 году и продолжаются до сих пор под руководством Эрсина Челикбаша, доцента с кафедры археологии Карабюкского университета. Вместе с группой ученых он шесть месяцев изучал руины военной базы.Он заявил, что римские солдаты, скорее всего, создали базу в этом районе. Хотя ранее о об их присутствии в западной части Черного моря было неизвестно. Считается, что город был основан в I веке до нашей эры и функционировал до восьмого века нашей. Это было развитое поселение, что доказывают обнаруженные археологами объекты. За время раскопок здесь откопали руины 14 построек, в том числе две бани, два храма, театр, гробницу, виллу, площадь и военную базу, в которой и оказалась железная маска. Археологические работы продолжатся, а небольшие артефакты будут отправлены в музеи близлежащих провинций.
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турция, археология, новости культуры, черное море
06:27 26.11.2021
 
В Турции нашли 1800-летнюю железную маску римского солдата

В Турции нашли 1800-летнюю железную маску римского солдата

© Depositphotos / SlavikboxerrСтатуэтка римского солдата
Статуэтка римского солдата - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / Slavikboxerr
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Турции, во время раскопок в древнем городе Адрианополис, расположенном в районе провинции Карабюк, археологи обнаружили железную маску возрастом 1800 лет. Она принадлежала римскому солдату, сообщает Hurriyet Daily News.
Работы в этом месте начались в 2003 году и продолжаются до сих пор под руководством Эрсина Челикбаша, доцента с кафедры археологии Карабюкского университета. Вместе с группой ученых он шесть месяцев изучал руины военной базы.
"Мы также нашли здесь небольшие предметы, например, железную маску. Такие носили римские кавалеристы для защиты своего лица около двух тысяч лет назад", — сказал Челикбаш.
Он заявил, что римские солдаты, скорее всего, создали базу в этом районе. Хотя ранее о об их присутствии в западной части Черного моря было неизвестно.
"Наиболее вероятно, что Римская империя создала здесь военную базу, чтобы защититься от возможных нападений с Востока и Черного моря. Таким образом, мы можем сказать, что Адрианополис был одних из важных оборонительных объектов римлян", — пояснил археолог.
Считается, что город был основан в I веке до нашей эры и функционировал до восьмого века нашей.
Это было развитое поселение, что доказывают обнаруженные археологами объекты. За время раскопок здесь откопали руины 14 построек, в том числе две бани, два храма, театр, гробницу, виллу, площадь и военную базу, в которой и оказалась железная маска.
Археологические работы продолжатся, а небольшие артефакты будут отправлены в музеи близлежащих провинций.
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КультураТурцияАрхеологияНовости культурыЧерное море
 
 
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