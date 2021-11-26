https://ria.ru/20211126/lotereya-1760815508.html

Россиянка выиграла почти 60 миллионов рублей благодаря сдаче в магазине

Россиянка выиграла почти 60 миллионов рублей благодаря сдаче в магазине - РИА Новости, 26.11.2021

Россиянка выиграла почти 60 миллионов рублей благодаря сдаче в магазине

Жительница Кубани несколько месяцев не знала, что стала обладательницей почти 60 миллионов рублей по лотерейному билету "Спортлото "6 из 45", купленному на... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T07:25

2021-11-26T07:25

2021-11-26T07:25

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столото

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Жительница Кубани несколько месяцев не знала, что стала обладательницей почти 60 миллионов рублей по лотерейному билету "Спортлото "6 из 45", купленному на сдачу в магазине, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".Там уточнили, что при покупке билета девушка оставила свой мобильный номер, а еще через несколько месяцев решила зарегистрировать личный кабинет на сайте "Столото" и снова указала этот же номер."Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 миллионов рублей. В тот момент у меня было шоковое состояние", - передают слова победительницы в лотерею."Я до сих пор не осознала, что это происходит со мной наяву. Сумма огромная. Выигрыш упал, как снег на голову, и очень своевременно. Уже строю планы, как распоряжусь деньгами", - говорит Алена.Она поделилась, что благодаря счастливому лотерейному билету сможет получить высшее образование по направлению дизайна и искусства. Также она отправится в путешествие по Канаде и пожертвует средства в фонд помощи животным. Кроме того, девушка хотела бы отыскать продавщицу магазина и поблагодарить ее за счастливый билет.

https://ria.ru/20211029/lotereya-1756794261.html

https://ria.ru/20210812/krasnodar-1745461773.html

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общество, москва, лотерея, столото, россия