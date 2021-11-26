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Россиянка выиграла почти 60 миллионов рублей благодаря сдаче в магазине
Россиянка выиграла почти 60 миллионов рублей благодаря сдаче в магазине - РИА Новости, 26.11.2021
Россиянка выиграла почти 60 миллионов рублей благодаря сдаче в магазине
Жительница Кубани несколько месяцев не знала, что стала обладательницей почти 60 миллионов рублей по лотерейному билету "Спортлото "6 из 45", купленному на... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T07:25
2021-11-26T07:25
общество
москва
лотерея
столото
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Жительница Кубани несколько месяцев не знала, что стала обладательницей почти 60 миллионов рублей по лотерейному билету "Спортлото "6 из 45", купленному на сдачу в магазине, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".Там уточнили, что при покупке билета девушка оставила свой мобильный номер, а еще через несколько месяцев решила зарегистрировать личный кабинет на сайте "Столото" и снова указала этот же номер."Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 миллионов рублей. В тот момент у меня было шоковое состояние", - передают слова победительницы в лотерею."Я до сих пор не осознала, что это происходит со мной наяву. Сумма огромная. Выигрыш упал, как снег на голову, и очень своевременно. Уже строю планы, как распоряжусь деньгами", - говорит Алена.Она поделилась, что благодаря счастливому лотерейному билету сможет получить высшее образование по направлению дизайна и искусства. Также она отправится в путешествие по Канаде и пожертвует средства в фонд помощи животным. Кроме того, девушка хотела бы отыскать продавщицу магазина и поблагодарить ее за счастливый билет.
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общество, москва, лотерея, столото, россия
07:25 26.11.2021
 
Россиянка выиграла почти 60 миллионов рублей благодаря сдаче в магазине

Россиянка выиграла почти 60 миллионов рублей, получив лотерейный билет на сдачу

© Фото : СтолотоБилеты "Русского лото"
Билеты Русского лото - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Столото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Жительница Кубани несколько месяцев не знала, что стала обладательницей почти 60 миллионов рублей по лотерейному билету "Спортлото "6 из 45", купленному на сдачу в магазине, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".
"Алена С. из Краснодарского края летом во время поездки по России оказалась в Мурманске. Девушка зашла за продуктами в магазин, и продавец на кассе предложила ей на сдачу купить билет государственной лотереи "Спортлото "6 из 45". Результаты 5989-го тиража оказались для участницы ошеломительными: Алена выиграла суперприз в размере 58 761 825 рублей. Правда, об этом она узнала лишь спустя несколько месяцев", - рассказали в компании.
Там уточнили, что при покупке билета девушка оставила свой мобильный номер, а еще через несколько месяцев решила зарегистрировать личный кабинет на сайте "Столото" и снова указала этот же номер.
"Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 миллионов рублей. В тот момент у меня было шоковое состояние", - передают слова победительницы в лотерею.
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"Я до сих пор не осознала, что это происходит со мной наяву. Сумма огромная. Выигрыш упал, как снег на голову, и очень своевременно. Уже строю планы, как распоряжусь деньгами", - говорит Алена.
Она поделилась, что благодаря счастливому лотерейному билету сможет получить высшее образование по направлению дизайна и искусства. Также она отправится в путешествие по Канаде и пожертвует средства в фонд помощи животным. Кроме того, девушка хотела бы отыскать продавщицу магазина и поблагодарить ее за счастливый билет.
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