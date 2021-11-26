https://ria.ru/20211126/listvyazhnaya-1760982196.html

Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на "Листвяжной"

Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на "Листвяжной" - РИА Новости, 26.11.2021

Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на "Листвяжной"

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и следственным органам разобраться в трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T21:28

2021-11-26T21:28

2021-11-26T21:37

происшествия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемерово

владимир путин

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

россия

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и следственным органам разобраться в трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе."И конечно, поручение имеет и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет - разобраться в причинах этой трагедии", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Президент России Владимир Путин, говоря о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил, что как только происходит трагедия, мы начинаем разбираться, но для того, чтобы ничего подобного не происходило, нужны системная работа и контроль.Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. В происшествии погибли 51 человек, включая горноспасателей. Путин накануне выразил соболезнования в связи с трагедией, назвав ЧП большой бедой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин продолжает получать от кемеровского губернатора Сергея Цивилева всю информацию о происшествии на "Листвяжной".

https://ria.ru/20211126/listvyazhnaya-1760962608.html

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760963215.html

кемерово

россия

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происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемерово, владимир путин, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, россия