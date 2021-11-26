21:28 26.11.2021 (обновлено: 21:37 26.11.2021)
Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на "Листвяжной"
Президент Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на шахте "Листвяжная"
СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и следственным органам разобраться в трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.
"И конечно, поручение имеет и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет - разобраться в причинах этой трагедии", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент России Владимир Путин, говоря о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил, что как только происходит трагедия, мы начинаем разбираться, но для того, чтобы ничего подобного не происходило, нужны системная работа и контроль.
"У нас как только происходят подобные печальные трагические события, так мы начинаем сразу искать причину произошедшего. Нужно чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями. Ну об этом мы поговорим еще отдельно и подробнее", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. В происшествии погибли 51 человек, включая горноспасателей. Путин накануне выразил соболезнования в связи с трагедией, назвав ЧП большой бедой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин продолжает получать от кемеровского губернатора Сергея Цивилева всю информацию о происшествии на "Листвяжной".