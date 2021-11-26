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Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на "Листвяжной"
Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на "Листвяжной" - РИА Новости, 26.11.2021
Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на "Листвяжной"
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и следственным органам разобраться в трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:28
2021-11-26T21:37
происшествия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемерово
владимир путин
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
россия
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и следственным органам разобраться в трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе."И конечно, поручение имеет и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет - разобраться в причинах этой трагедии", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Президент России Владимир Путин, говоря о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил, что как только происходит трагедия, мы начинаем разбираться, но для того, чтобы ничего подобного не происходило, нужны системная работа и контроль.Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. В происшествии погибли 51 человек, включая горноспасателей. Путин накануне выразил соболезнования в связи с трагедией, назвав ЧП большой бедой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин продолжает получать от кемеровского губернатора Сергея Цивилева всю информацию о происшествии на "Листвяжной".
https://ria.ru/20211126/listvyazhnaya-1760962608.html
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происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемерово, владимир путин, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, россия
21:28 26.11.2021 (обновлено: 21:37 26.11.2021)
 
Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на "Листвяжной"

Президент Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и следственным органам разобраться в трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.
"И конечно, поручение имеет и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет - разобраться в причинах этой трагедии", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
ВРИО главы МЧС Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отвечают на вопросы журналистов во временном лагере спасателей возле шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
19:25
Власти Кузбасса сообщили, когда шахта "Листвяжная" может начать работу
Президент России Владимир Путин, говоря о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил, что как только происходит трагедия, мы начинаем разбираться, но для того, чтобы ничего подобного не происходило, нужны системная работа и контроль.
"У нас как только происходят подобные печальные трагические события, так мы начинаем сразу искать причину произошедшего. Нужно чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями. Ну об этом мы поговорим еще отдельно и подробнее", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября. В происшествии погибли 51 человек, включая горноспасателей. Путин накануне выразил соболезнования в связи с трагедией, назвав ЧП большой бедой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин продолжает получать от кемеровского губернатора Сергея Цивилева всю информацию о происшествии на "Листвяжной".
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
19:32
Поиски тел погибших на шахте в Кузбассе могут занять месяц, заявил Цивилев
 
ПроисшествияАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеКемеровоВладимир ПутинДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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