https://ria.ru/20211126/listvyazhnaya-1760962608.html

Власти Кузбасса сообщили, когда шахта "Листвяжная" может начать работу

Власти Кузбасса сообщили, когда шахта "Листвяжная" может начать работу - РИА Новости, 26.11.2021

Власти Кузбасса сообщили, когда шахта "Листвяжная" может начать работу

Шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошло ЧП и погибли более 50 человек, могут ввести в работу после завершения поисков погибших, заявил глава... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:25

2021-11-26T19:25

2021-11-26T19:25

происшествия

кемеровская область

белово

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошло ЧП и погибли более 50 человек, могут ввести в работу после завершения поисков погибших, заявил глава региона Сергей Цивилев.Губернатор рассказал журналистам, что разговаривал с пострадавшими, спрашивал, хотят ли они, чтобы шахта продолжала работать.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.

https://ria.ru/20211126/obvineniya-1760949326.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе