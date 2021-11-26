Власти Кузбасса сообщили, когда шахта "Листвяжная" может начать работу
Глава Кузбасса Цивилев: "Листвяжная" может начать работу после завершения поисков погибших
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВРИО главы МЧС Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отвечают на вопросы журналистов во временном лагере спасателей возле шахты Листвяжная
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошло ЧП и погибли более 50 человек, могут ввести в работу после завершения поисков погибших, заявил глава региона Сергей Цивилев.
Губернатор рассказал журналистам, что разговаривал с пострадавшими, спрашивал, хотят ли они, чтобы шахта продолжала работать.
"Все без исключения нам сказали - шахта с давними традициями, мы очень хотим, чтобы шахта продолжала работать. Значит, наша задача сейчас заниматься поиском погибших горняков и спасателей и сделать так, чтобы потом возможно было шахту в работу ввести", - сказал Цивилев.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.