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Власти Кузбасса сообщили, когда шахта "Листвяжная" может начать работу
Власти Кузбасса сообщили, когда шахта "Листвяжная" может начать работу - РИА Новости, 26.11.2021
Власти Кузбасса сообщили, когда шахта "Листвяжная" может начать работу
Шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошло ЧП и погибли более 50 человек, могут ввести в работу после завершения поисков погибших, заявил глава... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:25
2021-11-26T19:25
происшествия
кемеровская область
белово
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошло ЧП и погибли более 50 человек, могут ввести в работу после завершения поисков погибших, заявил глава региона Сергей Цивилев.Губернатор рассказал журналистам, что разговаривал с пострадавшими, спрашивал, хотят ли они, чтобы шахта продолжала работать.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.
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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
19:25 26.11.2021
 
Власти Кузбасса сообщили, когда шахта "Листвяжная" может начать работу

Глава Кузбасса Цивилев: "Листвяжная" может начать работу после завершения поисков погибших

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВРИО главы МЧС Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отвечают на вопросы журналистов во временном лагере спасателей возле шахты Листвяжная
ВРИО главы МЧС Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отвечают на вопросы журналистов во временном лагере спасателей возле шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошло ЧП и погибли более 50 человек, могут ввести в работу после завершения поисков погибших, заявил глава региона Сергей Цивилев.
Губернатор рассказал журналистам, что разговаривал с пострадавшими, спрашивал, хотят ли они, чтобы шахта продолжала работать.
"Все без исключения нам сказали - шахта с давними традициями, мы очень хотим, чтобы шахта продолжала работать. Значит, наша задача сейчас заниматься поиском погибших горняков и спасателей и сделать так, чтобы потом возможно было шахту в работу ввести", - сказал Цивилев.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.
Машина скорой помощи проезжает через КПП №1 на территорию шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 18:23
Фигурантам дела о ЧП на шахте в Кузбассе предъявили обвинения
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоСергей ЦивилевАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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