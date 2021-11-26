Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная"
Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших на шахте "Листвяжная" у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
КЕМЕРОВО, 26 ноя – РИА Новости. Администрация Кемеровской области опубликовала на своем сайте список погибших на шахте "Листвяжная".
Погибшие шахтеры:
- —Парфенов А. В. (04.05.1979), участок ВШТ (внутришахтного транспорта), горнорабочий подземный;
- —Тимофеев В. С. (22.03.1976), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин;
- —Левченко В. А. (15.04.1971), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
- —Усольцев С. В. (19.05.1968), участок по добыче угля №4, машинист подземных установок;
- —Пиялкин Б. Д. (30.08.1966), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
- —Спиридонов А. В. (19.03.1973), участок по добыче угля №4, горный мастер подземный;
- —Самчинский Е. Ю. (25.06.1979), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
- —Небеснюк А. П. (19.08.1977), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
- —Гришин В. Г. (09.12.1988), участок по добыче угля №4, электрослесарь подземный;
- —Маликов Д. С. (22.04.1988), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
- —Дементьев С. Г. (16.09.1973), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
- —Ковалев О.Ф. (25.08.1996), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
- —Тявлин А. А. (27.08.1985), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин;
- —Жалнин Е.Б.(03.08.1989), участок подготовительных работ №2, горный мастер подземный;
- —Головнин М. С. (20.10.1994), участок подготовительных работ №2, электрослесарь подземный;
- —Донской К. В. (06.03.1985), участок подготовительных работ №2, горнорабочий подземный;
- —Гуляев А.Е. (08.09.1971), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный;
- —Кигигечев Ю. С. (30.05.1980), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный;
- —Ерлин А. В. (09.06.1979), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный;
- —Дынин В. В. (19.05.1985), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный;
- —Белошкурский Г.С. (27.07.1973), участок подготовительных работ №5, горный мастер подземный;
- —Мавельянов Е.Б.(02.11.1973), участок подготовительных работ №5, проходчик;
- —Чувашов А. В. (02.03.1981), участок подготовительных работ №5, проходчик;
- —Трофимов А. И. (30.03.1986), участок подготовительных работ №5, проходчик;
- —Петров А. В. (11.07.1986), участок подготовительных работ №5, горнорабочий подземный;
- —Евсеев В. А. (15.02.1982), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин;
- —Ролин С. Д. 23.04.1974), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин;
- —Митраков А. В. (24.08.1980), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин;
- —Некрасов Е.Н.(18.01.1982), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
- —Сидоров В. В. (04.10.1978), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
- —Боровиков В. А. (20.09.1973), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
- —Туманов П. С. (27.05.1986), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
- —Суворов В. В. (29.11.1982), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
- —Бараев И. Д. (04.02.1995), участок подготовительных работ №7, электрослесарь подземный;
- —Ганичев А. С. (07.08.1993), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
- —Фондеранцев С. Д. (14.10.1994), участок подготовительных работ №7, горнорабочий подземный;
- —Бедарев А. В.(26.08.1969), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин;
- —Редько К. А. (08.02.1985), КУ-42;
- —Питаев С.А. (05.04.1977), КУ-42;
- —Лысенко М. В. (22.04.1995), КУ-У;
- —Капленко А. Г. (15.06.1981), УП;
- —Коновалов Ю. А. (01.07.1979), ЭКО;
- —Клемин А. А. (14.09.1973), ЭКО;
- —Липиленко И. Д. (22.02.1998), ЭКО;
- —Путий К. Ю. (17.07.1988), ЭКО;
- —Булякаев К. М. (25.10.1993), Участок №1 Монорельсовые системы".
Горноспасатели:
- —Рылов А. В., командир отделения ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ";
- —Назаров А. В. респираторщик ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ";
- —Земцев Е. В., респираторщик ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ";
- —Носанчук О. А., помощник командира отряда филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ";
- —Аникин А. К., респираторщик ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ".