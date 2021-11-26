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Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная"
Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021
Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная"
Администрация Кемеровской области опубликовала на своем сайте список погибших на шахте "Листвяжная". РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:31
2021-11-26T18:31
происшествия
кемеровская область
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 26 ноя – РИА Новости. Администрация Кемеровской области опубликовала на своем сайте список погибших на шахте "Листвяжная".Погибшие шахтеры:Горноспасатели:
https://ria.ru/20211125/putin-1760724710.html
https://ria.ru/20211126/spasateli-1760825939.html
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происшествия, кемеровская область, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
18:31 26.11.2021
 
Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная"

Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших на шахте "Листвяжная" у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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КЕМЕРОВО, 26 ноя – РИА Новости. Администрация Кемеровской области опубликовала на своем сайте список погибших на шахте "Листвяжная".

Погибшие шахтеры:

  • Парфенов А. В. (04.05.1979), участок ВШТ (внутришахтного транспорта), горнорабочий подземный;
  • Тимофеев В. С. (22.03.1976), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин;
  • Левченко В. А. (15.04.1971), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
  • Усольцев С. В. (19.05.1968), участок по добыче угля №4, машинист подземных установок;
  • Пиялкин Б. Д. (30.08.1966), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
  • Спиридонов А. В. (19.03.1973), участок по добыче угля №4, горный мастер подземный;
  • Самчинский Е. Ю. (25.06.1979), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
  • Небеснюк А. П. (19.08.1977), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
  • Гришин В. Г. (09.12.1988), участок по добыче угля №4, электрослесарь подземный;
  • Маликов Д. С. (22.04.1988), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
  • Дементьев С. Г. (16.09.1973), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
  • Ковалев О.Ф. (25.08.1996), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя;
  • Тявлин А. А. (27.08.1985), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин;
  • Жалнин Е.Б.(03.08.1989), участок подготовительных работ №2, горный мастер подземный;
  • Головнин М. С. (20.10.1994), участок подготовительных работ №2, электрослесарь подземный;
  • Донской К. В. (06.03.1985), участок подготовительных работ №2, горнорабочий подземный;
  • Гуляев А.Е. (08.09.1971), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный;
  • Кигигечев Ю. С. (30.05.1980), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный;
  • Ерлин А. В. (09.06.1979), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный;
  • Дынин В. В. (19.05.1985), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный;
  • Белошкурский Г.С. (27.07.1973), участок подготовительных работ №5, горный мастер подземный;
  • Мавельянов Е.Б.(02.11.1973), участок подготовительных работ №5, проходчик;
  • Чувашов А. В. (02.03.1981), участок подготовительных работ №5, проходчик;
  • Трофимов А. И. (30.03.1986), участок подготовительных работ №5, проходчик;
  • Петров А. В. (11.07.1986), участок подготовительных работ №5, горнорабочий подземный;
  • Евсеев В. А. (15.02.1982), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин;
  • Ролин С. Д. 23.04.1974), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин;
  • Митраков А. В. (24.08.1980), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин;
  • Некрасов Е.Н.(18.01.1982), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
  • Сидоров В. В. (04.10.1978), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
  • Боровиков В. А. (20.09.1973), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
  • Туманов П. С. (27.05.1986), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
  • Суворов В. В. (29.11.1982), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
  • Бараев И. Д. (04.02.1995), участок подготовительных работ №7, электрослесарь подземный;
  • Ганичев А. С. (07.08.1993), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный;
  • Фондеранцев С. Д. (14.10.1994), участок подготовительных работ №7, горнорабочий подземный;
  • Бедарев А. В.(26.08.1969), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин;
  • Редько К. А. (08.02.1985), КУ-42;
  • Питаев С.А. (05.04.1977), КУ-42;
  • Лысенко М. В. (22.04.1995), КУ-У;
  • Капленко А. Г. (15.06.1981), УП;
  • Коновалов Ю. А. (01.07.1979), ЭКО;
  • Клемин А. А. (14.09.1973), ЭКО;
  • Липиленко И. Д. (22.02.1998), ЭКО;
  • Путий К. Ю. (17.07.1988), ЭКО;
  • Булякаев К. М. (25.10.1993), Участок №1 Монорельсовые системы".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 15:14
Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте "Листвяжная"

Горноспасатели:

  • Рылов А. В., командир отделения ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ";
  • Назаров А. В. респираторщик ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ";
  • Земцев Е. В., респираторщик ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ";
  • Носанчук О. А., помощник командира отряда филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ";
  • Аникин А. К., респираторщик ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ".
Машины МЧС РФ у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
09:41
Погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят орденами Мужества
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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