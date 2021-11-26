14:50 26.11.2021 (обновлено: 15:36 26.11.2021)
Выживший после ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о самочувствии
Выживший после ЧП на "Листвяжной" спасатель Заковряжин заявил, что чувствует себя хорошо
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина скрой помощи возле шахты "Листвяжная" в городе Белово
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин сообщил, что чувствует себя хорошо.
Горноспасателю позвонил глава Кемеровской области Сергей Цивилев и поинтересовался его самочувствием, журналисты присутствовали при этом разговоре.
"Я чувствую себя хорошо, Здесь высококвалифицированные врачи, очень внимательный медперсонал. Буквально всего меня обследовали, по каждому поводу назначено лечение. Действительно, наша медицина на мировом уровне", - сказал Заковряшин.
"Вы - герой, чудо нашего дня, мы все вами гордимся", - подчеркнул Цивилев, обращаясь к горноспасателю.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
Вчера, 13:22На шахте в Кузбассе было два взрыва