https://ria.ru/20211126/listvyazhnaya-1760892596.html

Выживший после ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о самочувствии

Выживший после ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о самочувствии - РИА Новости, 26.11.2021

Выживший после ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о самочувствии

Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин сообщил, что чувствует себя хорошо. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:50

2021-11-26T14:50

2021-11-26T15:36

происшествия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

сергей цивилев

белово

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760774727_0:85:3186:1877_1920x0_80_0_0_cdbfb01e69c6929a598e3d4405e3952c.jpg

ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин сообщил, что чувствует себя хорошо.Горноспасателю позвонил глава Кемеровской области Сергей Цивилев и поинтересовался его самочувствием, журналисты присутствовали при этом разговоре."Вы - герой, чудо нашего дня, мы все вами гордимся", - подчеркнул Цивилев, обращаясь к горноспасателю.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

https://ria.ru/20211126/shakhta-1760890577.html

https://ria.ru/20211126/vzryv-1760868964.html

кемеровская область

белово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, сергей цивилев, белово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)