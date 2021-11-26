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Выживший после ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о самочувствии
Выживший после ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о самочувствии - РИА Новости, 26.11.2021
Выживший после ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о самочувствии
Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин сообщил, что чувствует себя хорошо. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:50
2021-11-26T15:36
происшествия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
сергей цивилев
белово
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин сообщил, что чувствует себя хорошо.Горноспасателю позвонил глава Кемеровской области Сергей Цивилев и поинтересовался его самочувствием, журналисты присутствовали при этом разговоре."Вы - герой, чудо нашего дня, мы все вами гордимся", - подчеркнул Цивилев, обращаясь к горноспасателю.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
https://ria.ru/20211126/shakhta-1760890577.html
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кемеровская область
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происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, сергей цивилев, белово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
14:50 26.11.2021 (обновлено: 15:36 26.11.2021)
 
Выживший после ЧП на "Листвяжной" спасатель рассказал о самочувствии

Выживший после ЧП на "Листвяжной" спасатель Заковряжин заявил, что чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина скрой помощи возле шахты "Листвяжная" в городе Белово
Машина скрой помощи возле шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Выживший после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин сообщил, что чувствует себя хорошо.
Горноспасателю позвонил глава Кемеровской области Сергей Цивилев и поинтересовался его самочувствием, журналисты присутствовали при этом разговоре.
"Я чувствую себя хорошо, Здесь высококвалифицированные врачи, очень внимательный медперсонал. Буквально всего меня обследовали, по каждому поводу назначено лечение. Действительно, наша медицина на мировом уровне", - сказал Заковряшин.
"Вы - герой, чудо нашего дня, мы все вами гордимся", - подчеркнул Цивилев, обращаясь к горноспасателю.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
Сотрудники МЧС РФ у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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ПроисшествияАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеКемеровская областьСергей ЦивилевБеловоФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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