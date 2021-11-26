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Прокуроры обнаружили нарушения в 25 шахтах в Кузбассе
Прокуроры обнаружили нарушения в 25 шахтах в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021
Прокуроры обнаружили нарушения в 25 шахтах в Кузбассе
Прокуроры нашли нарушения в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе, возбуждено 55 административных дел и одно уголовное – о халатности, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:03
2021-11-26T17:14
происшествия
кемеровская область
генеральная прокуратура рф
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
белово
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прокуроры нашли нарушения в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе, возбуждено 55 административных дел и одно уголовное – о халатности, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.Прокуратурой Кемеровской области по поручению генпрокурора России Игоря Краснова продолжаются проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в деятельности организаций угольной сферы."С начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено 4 представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - уточняет ведомство.В ведомстве подчеркнули, что проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле генеральной прокуратуры РФ.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек - 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек - 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
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кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, генеральная прокуратура рф, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
17:03 26.11.2021 (обновлено: 17:14 26.11.2021)
 
Прокуроры обнаружили нарушения в 25 шахтах в Кузбассе

Прокуроры обнаружили множество нарушений в сфере безопасности, проверив 25 шахт в Кузбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прокуроры нашли нарушения в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе, возбуждено 55 административных дел и одно уголовное – о халатности, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.
Прокуратурой Кемеровской области по поручению генпрокурора России Игоря Краснова продолжаются проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в деятельности организаций угольной сферы.

"26 ноября прокурорами городов и районов Кузбасса с привлечением специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора осуществлен выход на 25 шахт. Выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха", - говорится в сообщении.

"С начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено 4 представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - уточняет ведомство.
Сотрудники МЧС РФ у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
13:22
На шахте в Кузбассе было два взрыва
В ведомстве подчеркнули, что проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле генеральной прокуратуры РФ.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек - 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек - 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.
Сотрудник МЧС РФ выходит через КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
16:15В России
Эксперт пояснил, как спасатель сумел выжить и выбраться из шахты в Кузбассе
 
ПроисшествияКемеровская областьГенеральная прокуратура РФРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеБеловоФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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