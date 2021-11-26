17:03 26.11.2021 (обновлено: 17:14 26.11.2021)
Прокуроры обнаружили нарушения в 25 шахтах в Кузбассе
Прокуроры обнаружили множество нарушений в сфере безопасности, проверив 25 шахт в Кузбассе
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прокуроры нашли нарушения в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе, возбуждено 55 административных дел и одно уголовное – о халатности, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.
Прокуратурой Кемеровской области по поручению генпрокурора России Игоря Краснова продолжаются проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в деятельности организаций угольной сферы.
"26 ноября прокурорами городов и районов Кузбасса с привлечением специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора осуществлен выход на 25 шахт. Выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха", - говорится в сообщении.
"С начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено 4 представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - уточняет ведомство.
В ведомстве подчеркнули, что проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле генеральной прокуратуры РФ.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек - 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек - 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.