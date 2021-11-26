https://ria.ru/20211126/kuzbass-1760926470.html

Прокуроры обнаружили нарушения в 25 шахтах в Кузбассе

Прокуроры обнаружили нарушения в 25 шахтах в Кузбассе - РИА Новости, 26.11.2021

Прокуроры обнаружили нарушения в 25 шахтах в Кузбассе

Прокуроры нашли нарушения в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе, возбуждено 55 административных дел и одно уголовное – о халатности, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:03

2021-11-26T17:03

2021-11-26T17:14

происшествия

кемеровская область

генеральная прокуратура рф

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

белово

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прокуроры нашли нарушения в сфере безопасности в 25 шахтах в Кузбассе, возбуждено 55 административных дел и одно уголовное – о халатности, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.Прокуратурой Кемеровской области по поручению генпрокурора России Игоря Краснова продолжаются проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в деятельности организаций угольной сферы."С начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено 4 представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - уточняет ведомство.В ведомстве подчеркнули, что проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле генеральной прокуратуры РФ.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек - 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек - 38 шахтеров и 12 спасателей. Возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, задержаны директор шахты, его первый зам и начальник участка, а также два инспектора Ростехнадзора.

https://ria.ru/20211126/vzryv-1760868964.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/shakhta-1760912854.html

кемеровская область

россия

белово

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происшествия, кемеровская область, генеральная прокуратура рф, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)