https://ria.ru/20211126/kulichki-1760308899.html
Бес Игнатий и его проделки. Как в Москве попасть к "черту на кулички"
Бес Игнатий и его проделки. Как в Москве попасть к "черту на кулички" - РИА Новости, 26.11.2021
Бес Игнатий и его проделки. Как в Москве попасть к "черту на кулички"
Известно, что “у черта на куличках” - это где-то очень далеко. Однако в Москве была местность, которую называли Кулишки - сейчас это район Китай-города. Там были болота (а где, как не там, могут жить черти). Но, как рассказывают экскурсоводы, в 1666 году в этих местах действительно появились слухи о "полтергейсте", которые дошли даже до царя.
2021-11-26T12:00
2021-11-26T12:00
2021-11-26T12:00
какая-то мистика
москва
подкаст
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Бес Игнатий и его проделки. Как в Москве попасть к "черту на кулички"
Известно, что “у черта на куличках” - это где-то очень далеко. Однако в Москве была местность, которую называли Кулишки - сейчас это район Китай-города. Там были болота (а где, как не там, могут жить черти). Но, как рассказывают экскурсоводы, в 1666 году в этих местах действительно появились слухи о «полтергейсте», которые дошли даже до царя.
audio/mpeg
Бес Игнатий и его проделки. Как в Москве попасть к "черту на кулички"
Известно, что “у черта на куличках” - это где-то очень далеко. Однако в Москве была местность, которую называли Кулишки - сейчас это район Китай-города. Там были болота (а где, как не там, могут жить черти). Но, как рассказывают экскурсоводы, в 1666 году в этих местах действительно появились слухи о «полтергейсте», которые дошли даже до царя.
audio/mpeg
Как появилась история про “черта на куличках”, и с какими ныне существующими местами она связана - рассказывает экскурсовод и журналист Диана Чабанова.Слушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета", про факты и явления развития российского и мирового интернета.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваАвтор сценария — Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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москва, подкаст, аудио
Бес Игнатий и его проделки. Как в Москве попасть к "черту на кулички"
Известно, что “у черта на куличках” - это где-то очень далеко. Однако в Москве была местность, которую называли Кулишки - сейчас это район Китай-города. Там были болота (а где, как не там, могут жить черти). Но, как рассказывают экскурсоводы, в 1666 году в этих местах действительно появились слухи о "полтергейсте", которые дошли даже до царя.