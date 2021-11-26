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Николас Мадуро посетил Кубу в годовщину смерти Фиделя Кастро
Николас Мадуро посетил Кубу в годовщину смерти Фиделя Кастро - РИА Новости, 26.11.2021
Николас Мадуро посетил Кубу в годовщину смерти Фиделя Кастро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Кубу, чтобы принять участие в открытии Центра Фиделя Кастро в пятую годовщину смерти революционного лидера. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:13
2021-11-26T08:13
в мире
гавана
венесуэла
куба
фидель кастро
николас мадуро
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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Кубу, чтобы принять участие в открытии Центра Фиделя Кастро в пятую годовщину смерти революционного лидера."Николас Мадуро Морос прибыл на инаугурацию Центра Фиделя Кастро в Гаване вместе со своим кубинским коллегой Мигелем Диасом-Канелем и братом Фиделя, Раулем", - сообщил телеканал VTV.Президента Венесуэлы в поездке сопровождает его супруга Силия Флорес.Открытие Центра Фиделя Кастро Руса в Гаване - организации, изучающей и распространяющей идеи революционера - является одним из основных мероприятий в годовщину со дня его смерти, которая была отмечена на Кубе концертами и форумами..Согласно закону №123, который по просьбе революционера приняли в парламенте Кубы в 2016 году, имя Фиделя Кастро не должно использоваться "для обозначения учреждений, площадей, парков, проспектов, улиц и других общественных мест, в его память не будут установлены памятники, бюсты, статуи, мемориальные доски и другие подобные формы". Вторая статья закона делает исключение для обозначения именем Фиделя научного учреждения, созданного для изучения и распространения его идей и работ.
https://ria.ru/20211125/kuba-1760649672.html
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в мире, гавана, венесуэла, куба, фидель кастро, николас мадуро
08:13 26.11.2021
 
Николас Мадуро посетил Кубу в годовщину смерти Фиделя Кастро

Президент Венесуэлы Мадуро посетил Кубу, чтобы открыть Центр Фиделя Кастро

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Кубу, чтобы принять участие в открытии Центра Фиделя Кастро в пятую годовщину смерти революционного лидера.
"Николас Мадуро Морос прибыл на инаугурацию Центра Фиделя Кастро в Гаване вместе со своим кубинским коллегой Мигелем Диасом-Канелем и братом Фиделя, Раулем", - сообщил телеканал VTV.
Президента Венесуэлы в поездке сопровождает его супруга Силия Флорес.
Открытие Центра Фиделя Кастро Руса в Гаване - организации, изучающей и распространяющей идеи революционера - является одним из основных мероприятий в годовщину со дня его смерти, которая была отмечена на Кубе концертами и форумами..
Согласно закону №123, который по просьбе революционера приняли в парламенте Кубы в 2016 году, имя Фиделя Кастро не должно использоваться "для обозначения учреждений, площадей, парков, проспектов, улиц и других общественных мест, в его память не будут установлены памятники, бюсты, статуи, мемориальные доски и другие подобные формы". Вторая статья закона делает исключение для обозначения именем Фиделя научного учреждения, созданного для изучения и распространения его идей и работ.
Кубинский лидер Фидель Кастро на выступлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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В миреГаванаВенесуэлаКубаФидель КастроНиколас Мадуро
 
 
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