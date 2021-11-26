https://ria.ru/20211126/kuba-1760817035.html

Николас Мадуро посетил Кубу в годовщину смерти Фиделя Кастро

Николас Мадуро посетил Кубу в годовщину смерти Фиделя Кастро - РИА Новости, 26.11.2021

Николас Мадуро посетил Кубу в годовщину смерти Фиделя Кастро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Кубу, чтобы принять участие в открытии Центра Фиделя Кастро в пятую годовщину смерти революционного лидера. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:13

2021-11-26T08:13

2021-11-26T08:13

в мире

гавана

венесуэла

куба

фидель кастро

николас мадуро

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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Кубу, чтобы принять участие в открытии Центра Фиделя Кастро в пятую годовщину смерти революционного лидера."Николас Мадуро Морос прибыл на инаугурацию Центра Фиделя Кастро в Гаване вместе со своим кубинским коллегой Мигелем Диасом-Канелем и братом Фиделя, Раулем", - сообщил телеканал VTV.Президента Венесуэлы в поездке сопровождает его супруга Силия Флорес.Открытие Центра Фиделя Кастро Руса в Гаване - организации, изучающей и распространяющей идеи революционера - является одним из основных мероприятий в годовщину со дня его смерти, которая была отмечена на Кубе концертами и форумами..Согласно закону №123, который по просьбе революционера приняли в парламенте Кубы в 2016 году, имя Фиделя Кастро не должно использоваться "для обозначения учреждений, площадей, парков, проспектов, улиц и других общественных мест, в его память не будут установлены памятники, бюсты, статуи, мемориальные доски и другие подобные формы". Вторая статья закона делает исключение для обозначения именем Фиделя научного учреждения, созданного для изучения и распространения его идей и работ.

https://ria.ru/20211125/kuba-1760649672.html

гавана

венесуэла

куба

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в мире, гавана, венесуэла, куба, фидель кастро, николас мадуро