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Николас Мадуро посетил Кубу в годовщину смерти Фиделя Кастро
Николас Мадуро посетил Кубу в годовщину смерти Фиделя Кастро - РИА Новости, 26.11.2021
Николас Мадуро посетил Кубу в годовщину смерти Фиделя Кастро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Кубу, чтобы принять участие в открытии Центра Фиделя Кастро в пятую годовщину смерти революционного лидера. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:13
2021-11-26T08:13
2021-11-26T08:13
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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Кубу, чтобы принять участие в открытии Центра Фиделя Кастро в пятую годовщину смерти революционного лидера."Николас Мадуро Морос прибыл на инаугурацию Центра Фиделя Кастро в Гаване вместе со своим кубинским коллегой Мигелем Диасом-Канелем и братом Фиделя, Раулем", - сообщил телеканал VTV.Президента Венесуэлы в поездке сопровождает его супруга Силия Флорес.Открытие Центра Фиделя Кастро Руса в Гаване - организации, изучающей и распространяющей идеи революционера - является одним из основных мероприятий в годовщину со дня его смерти, которая была отмечена на Кубе концертами и форумами..Согласно закону №123, который по просьбе революционера приняли в парламенте Кубы в 2016 году, имя Фиделя Кастро не должно использоваться "для обозначения учреждений, площадей, парков, проспектов, улиц и других общественных мест, в его память не будут установлены памятники, бюсты, статуи, мемориальные доски и другие подобные формы". Вторая статья закона делает исключение для обозначения именем Фиделя научного учреждения, созданного для изучения и распространения его идей и работ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гавана, венесуэла, куба, фидель кастро, николас мадуро
Николас Мадуро посетил Кубу в годовщину смерти Фиделя Кастро
Президент Венесуэлы Мадуро посетил Кубу, чтобы открыть Центр Фиделя Кастро
МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
посетил Кубу
, чтобы принять участие в открытии Центра Фиделя Кастро
в пятую годовщину смерти революционного лидера.
"Николас Мадуро Морос прибыл на инаугурацию Центра Фиделя Кастро в Гаване
вместе со своим кубинским коллегой Мигелем Диасом-Канелем и братом Фиделя, Раулем
", - сообщил телеканал VTV.
Президента Венесуэлы
в поездке сопровождает его супруга Силия Флорес
.
Открытие Центра Фиделя Кастро Руса в Гаване - организации, изучающей и распространяющей идеи революционера - является одним из основных мероприятий в годовщину со дня его смерти, которая была отмечена на Кубе концертами и форумами..
Согласно закону №123, который по просьбе революционера приняли в парламенте Кубы в 2016 году, имя Фиделя Кастро не должно использоваться "для обозначения учреждений, площадей, парков, проспектов, улиц и других общественных мест, в его память не будут установлены памятники, бюсты, статуи, мемориальные доски и другие подобные формы". Вторая статья закона делает исключение для обозначения именем Фиделя научного учреждения, созданного для изучения и распространения его идей и работ.